VIDEO: El agua de esta playa parece cristal, totalmente transparente.

La naturaleza nos tiene un sinfín de cosas por descubrir qué nos sorprenden y nos dejan con la boca abierta cada vez que vemos algo nuevo. Esta vez el espectáculo fue en una playa donde el mar parece ser de cristal, ya que su transparente agua deja apreciar lo hermoso de la vida marina. Además de que se puede ver que es una playa muy limpia, no en todos los lugares se puede observar de esta manera tan impresionante, ya que este video fue grabado con un teléfono celular y gracias a la persona que grabó podemos apreciar que el agua de ese lugar realmente parece ser cristalina.

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Este video se ha hecho viral en redes sociales por la gran belleza de las tomas que se grabaron durante unos segundos en medio del mar y las olas, muchos comentan que si por medio del video es impresionante, realmente las personas que lo pueden ver en vivo son afortunados por presenciar tal espectáculo que nos brinda la naturaleza. Así mismo, vemos la importancia de llevar con nosotros un celular o cámara para poder capturar esos recuerdo no solo en la memoria, sino que se pueden volver a recordar por medio de la tecnología que es parte de nuestra vida diaria tanto como la naturaleza.