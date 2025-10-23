Así lucirá Nuevo León en 50 años, según la IA

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) ya dejó de ser una novedad y forma parte de la vida cotidiana de muchas personas. Esta tecnología ofrece diferentes ventajas y ahora está sorprendiendo a los internautas al describir cómo será el estado de Nuevo León dentro de 50 años.

¡Diego Luna fue víctima de la inteligencia artificial! Así lo reveló TV Azteca [VIDEO] Además de compartir sus impresiones sobre las protestas de los latinos en Estados Unidos, Diego Luna declaró que ha sido víctima de la inteligencia artificial. Estos son los detalles.

La IA utilizada en esta oportunidad fue Gemini, creada por Google, para que describiera los cambios que sufrirá este estado mexicano con el paso de los años. El objetivo fue conocer si habrá grandes trasformaciones en su fisonomía por lo cual con ChatGPT se esbozó una imagen futurista.

¿Cómo lucirá Nuevo León en 50 años?

Gemini respondió que, en 50 años, “Nuevo León podría consolidarse como un motor económico de México, impulsado por el nearshoring, la innovación tecnológica y una industria cada vez más electrificada”.

ChatGPT

Sin embargo, precisó la IA, “su desarrollo dependerá en gran medida de cómo logre enfrentar desafíos críticos como la escasez de agua, la demanda de infraestructura y una expansión urbana acelerada”.

¿Qué destacará a Nueva León en los próximos años?

La consulta a Gemini permitió obtener un pantallazo sobre cómo podrían presentarse las próximas décadas en Nuevo León. Esta IA se encargó de describir ámbitos como economía, transición energética, infraestructura y movilidad, además de desafíos medioambientales y sociales.

