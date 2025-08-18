¿Qué perfume usa Carlos Rivera y cuánto cuesta? A esto huele el ex-Académico

Carlos Rivera se volvió tendencia desde hace unos días por su participación en La Noche Que Nadie Duerme, la celebración anual más grande de su natal Huamantla, Tlaxcala. El ex-Académico cantó desde el balcón de Casa Huamantla, su hotel boutique, en dedicatoria a la Virgen de la Caridad.

Si alguna vez has fantaseado con conocer al cantante, tomarte la foto y hasta saber a qué huele Carlos Rivera, hoy te contamos cuál es su perfume favorito.

Qué perfume usa Carlos Rivera y cuánto cuesta

Desde que tiene 18 años, el perfume de Carlos Rivera es In Motion, de la firma Hugo Boss. Alguna vez lo mencionó en una entrevista, y ese dato ha sido revivido en redes sociales gracias a cuentas como CR Club Por Ti y Lady Perfumes, quien hace aproximadamente un año le dedicó un video al tema.

De acuerdo con la plataforma Fragantica, por sus acordes se puede describir a esta fragancia principalmente como cítrica y fresca especiada. Sus notas de salida son naranja, bergamota, hojas de violeta y albahaca; también tiene pimienta rosa, canela y cardamomo entre sus notas corazón, y almizcle, sándalo y vetiver en sus notas de fondo.

La presentación de In Motion que se volvió la favorita de Carlos Rivera era fácilmente identificable por la forma esférica de la botella, y su color plateado con borde naranja. Ya no existe, pues se descontinuó hace varios años; sin embargo, el cantante ha podido usar la fragancia por mucho tiempo gracias a sus fans, quienes comenzaron a regalarle botellas tras aquella ocasión que mencionó su perfume por primera vez.

En la actualidad existe una nueva presentación del perfume de Carlos Rivera, que conserva los tonos de plateado y naranja que tenía la versión anterior, pero con un frasco convencional. La creadora de contenido Lady Perfumes advierte que cuando se hacen este tipo de actualizaciones, también se cambia la formulación del perfume.

La presentación actual de In Motion, de Hugo Boss, te puede costar desde 699 pesos por un frasco de 100 mililitros; el precio depende de la tienda física o plataforma en línea donde lo consigas.