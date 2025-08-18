Cómo saber si le gustas a alguien y no fallar en el intento

Cuando conocemos a alguien nuevo que nos atrae, suele surgir la principal duda sobre si verdaderamente le gustas a alguien o sencillamente son actos de amabilidad que no buscan una relación. Es importante poder identificarlas para poder dar el siguiente paso y no fallar en el intento.

Por suerte, existen señales que nos pueden ayudar a identificarlo, pequeños consejos que nos ayudarán a entender qué nos quieren decir sus acciones hacia nosotros. Entonces, toma nota para que tengas toda la información que necesitas.

¿Cómo saber si le gustas a alguien?

Es muy fácil que podamos malinterpretar ciertas señales, por lo que es importante poder identificarlas cuando solamente se trata de actos de amabilidad o si genuinamente hay señales que nos indiquen que esa persona desea algo más, evitando fallar en el intento. Considera los siguientes consejos:

Siempre te observa

Aunque no lo parezca, el sencillo hecho de que alguien te ve constantemente o siempre, es una señal clara de que a esa persona le gustas, ya que siente atracción hacia ti y no aparta la mirada. Además, de ser una técnica que se emplea para coquetear con miraditas específicas (te guiña el ojo o levanta las cejas).

El tiempo que invierte en ti

Por otro lado, otra razón que también puede ayudarte a saber si le gustas a alguien, es cuando pasa mucho tiempo contigo. No solo nos referimos a citas, sino también a que se ofrezca a ayudarte cuando lo necesites y te busque para realizar actividades juntos. Esto denotará que tiene interés por pasar tiempo contigo. Si lo hace esporádicamente, es muy probable que solamente sea amable.

Contacto físico es clave

No olvidemos que el contacto físico también puede ayudarte a saber si le gustas a alguien. Sencillamente, si observas que esta persona ,te toca las manos al hablar, toca ligeramente tus brazos, o al hablar se inclina hacia delante, nos indicará que tiene un gran interés hacia ti y por conocerte más. El lenguaje corporal es clave que te dirá mucho al respecto. Si observas que se aleja al hablar o su cuerpo está hacia otra dirección, posiblemente no esté interesado.

Sigue cada uno de los consejos que te explicamos, te ayudarán a identificar que siente la otra persona hacia ti, además de evitar pasar un mal momento ante un malentendido. Aplica los tips y ponlos a prueba para que no falles en el intento.