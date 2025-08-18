Estos son los obsequios que no debes darle a tu pareja, según el Feng Shui

Para muchas personas el tema del Feng Shui es indispensable, puesto que energéticamente es una manera en que puedes atraer la abundancia y evitar las malas vibras. Situación que puede aplicarse en actividades del día a día, por lo que es importante conocerlas para que todo lo bueno llegue a nosotros.

Es una realidad que al dar ciertos obsequios a tu pareja puede afectar energéticamente, por esa razón hay que tener mucho cuidado con los regalos que les proporcionamos. Para que evites pasar un mal momento, te daremos toda la información al respecto.

¿Qué es el Feng Shui?

Antes de entrar de lleno sobre lo obsequio que no debes darle a tu pareja, hay que entender el concepto de Feng Shui. En sencillas palabras, es una práctica china que busca atraer la abundancia y armonía en la vida de los usuarios, evitando llamar a las malas vibras, siguiendo cierto tipo de reglas o técnicas en nuestro día a día.

Dichos cambios buscarán que haya una correcta armonía en los espacios. Se puede aplicar en la casa, habitaciones o en los regalos que damos. Básicamente, es cuestión de creencias, ya que hay personas que lo usan en su jornada. Todo dependerá de cada uno.

¿Qué regalos no debes dar a tu pareja, según el Feng Shui?

Además, de buscar que el obsequio sea de tu agrado para tu pareja, es fundamental que sean elemento que atraigan la abundancia y buena suerte, puesto que hay regalos que pueden llamar a las malas vibras, afectando la energía de la otra persona. Por lo que debes evitar hacer lo siguiente:

Cuchillos o cosas afiladas , cortan el romance en las parejas.

, cortan el romance en las parejas. Reloj: Le pone un límite de tiempo a la relación.

Le pone un límite de tiempo a la relación. Zapatos en general : Da a entender a que se vayan.

: Da a entender a que se vayan. No le des lo mismo que a tu ex , ya que condenas a que termine de la misma firma la relación.

, ya que condenas a que termine de la misma firma la relación. Perfumes : Envías el mensaje de que cuando termine la loción o perfume, la relación culminará.

: Envías el mensaje de que cuando termine la loción o perfume, la relación culminará. Corbata: Provoca el distanciamiento.

Considerando las opciones anteriores, mejor evita darle cualquiera de los regalos. Opta por otras opciones, de esta manera evitarás que tu relación termine a causa de la mala energía. Sigue los tips y disfruta de tu pareja.