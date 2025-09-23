Banxico lo confirma: estas son las monedas que saldrán de circulación pronto y ya no vas a poder pagar con ellas

Como parte de las nuevas implementaciones al sistema monetario en el país, el Banco de México (Banxico) dio a conocer cuáles son las monedas metálicas que desaparecerán en los próximos años. Esto debido a que forman parte de un plan que considera a ciertas denominaciones y corridas para que se restrinjan de las transacciones.

Las monedas en proceso de retiro pertenecen a la familia B y fueron acuñadas en 1993. Entre las características principales que las hacen diferentes, es que están catalogadas como “nuevos pesos” y pueden identificarse porque llevan una “N” en la carátula principal, de acuerdo con el portal oficial de Banxico.

Las denominaciones que desaparecerán paulatinamente son:



10 centavos

20 nuevos pesos

50 nuevos pesos.

Si bien estos ejemplares ya circulan poco entre las transacciones diarias, con esta etapa se pretende extinguirlas por completo.

Banxico Estas son las monedas mexicanas que ya están en proceso de retiro

¿Las monedas y billetes en proceso de retiro pierden su valor?

Contrario a lo que podrían pensarse, los modelos de dinero en efectivo que dejan de emitirse no se vuelven obsoletas de inmediato, sino que existe un periodo pertinente de tiempo para que los usuarios se adapten al cambio.

Según el Banco de México, conservan su poder liberatorio, pero irán retirándose a través de las instituciones financieras.

X @emisionbanxico Banxico explicó qué pasa con las monedas que se retiran de circulación

Esto significa que siguen siendo válidas para transacciones de compraventa, con la diferencia de que al momento de que lleguen a los bancos, estos se encargarán de separarlas y entregarlas para su extinción.

Por lo que no es necesario deshacerse de divisas que ya estén anunciadas como próximas a extinguirse, solo ir considerando los tiempos establecidos, de los que irán emitiéndose avisos conforme se acerque la fecha de vencimiento.

Dónde cambiar monedas de forma segura en México

Si tienes colecciones de monedas o simplemente resguardas grandes cantidades de cambio y quieres billetes, puedes hacerlo directamente en cualquier institución bancaria establecida en México.

Este servicio es completamente gratuito y no tiene mayores requisitos. En el caso de personas que no sean clientes del banco elegido, se establece un límite de hasta 3 mil pesos o 500 monedas por denominación.