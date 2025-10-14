Estas horas faltan para que ajustes tu reloj con el cambio de horario

Estamos en el último tramo del año 2025, y comienza el invierno por lo que algunas regiones suelen realizar el ajuste de sus relojes ante el cambio de horario.

Según lo acordado en la Ley de los Husos Horarios, el ajuste solo aplica en algunas regiones del norte del país que mantienen fuertes vínculos económicos, laborales y sociales con Estados Unidos.

El objetivo es poder garantizar la sincronización con actividades transfronterizas para poder facilitar operaciones comerciales, laborales y logísticas.

¿Cuándo y dónde se hará el cambio de horario en México?

Lo primero a tener en cuenta es que el cambio será el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora, marcando oficialmente el fin del horario estacional en estas zonas.

Cabe destacar que los dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, se ajustarán automáticamente según la zona horaria, pero es importante recordar este cambio al programar alarmas o actividades.

Los municipios que deberán tener en cuenta los cambios de horario son:

Baja California : todo el estado.

: todo el estado. Chihuahua : Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León: Ciudad Anáhuac.

Ciudad Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Las regiones mencionadas deben adaptar el horario estacional debido a su cercanía con Estados Unidos, lo que permite mantener la coordinación en transporte, comercio, actividades financieras y servicios que cruzan la frontera diariamente.

En cuanto al resto del país el horario estacional ya no se emplea por lo que no hay que mover las agujas del reloj.

Canva Debes ajustar tus alarmas.

Recomendaciones para el cambio de horario

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan a los ciudadanos:

Ajustar la alarma y horarios la noche del1 de noviembre.

Si bien los dispositivos electrónicos se modificarían automáticamente, pues es importante que hagas la verificación de la actualización.

Por último es importante tener en cuenta que los cambios de horario pueden afectar temporalmente los patrones de sueño y la productividad durante los primeros días.

