Kike Mayagoitia ROMPE EN LLANTO al recordar su infancia difícil. “Nos dieron la espalda”

Aunque han pasado solo dos días desde que La Granja VIP arrancó, ya se propiciaron momentos en que los granjeros comienzan a abrir su corazón y hacer fuertes confesiones. Así sucedió la noche del lunes con Kike Mayagoitia, quien rompió en llanto al recordar su infancia.

Kike Mayagoitia llora al hablar de su madre y su esposa

Durante una dinámica que se llevó a cabo frente a la fogata, Kike Mayagoitia intrigó al público por su emotiva reacción a las historias de vida que contaban los granjeros. Cuando Adal Ramones le preguntó qué recordaba, el conductor de Venga La Alegría comenzó a recordar su infancia.

“Nos tocó una infancia muy difícil”, dijo Kike; relató que sus padres se divorciaron cuando él y su hermana aún eran muy pequeños, y posteriormente su padre murió. De esta manera, su madre se quedó a cargo sola. “Trabajaba todo el tiempo y no pude disfrutarla”.

Debido a que su mamá tenía que pasar mucho tiempo fuera, a Kike y a su hermana les tocó pasar mucho tiempo en la calle o encerrados en casa sin supervisión. Las cosas eran todavía más difíciles porque no contaban con el apoyo de su familia. “Lejos de ayudarnos nos dieron la espalda, no teníamos ni dónde vivir”.

Sin embargo, “mi mamá nunca se rindió, nunca tiró la toalla”. El conductor reconoció que su madre siempre dio todo por él y le dio fortaleza “para echarle ganas a la vida”, a pesar de los errores que comete uno cuando es joven.

Ahora, en la adultez, Kike también agradece poder darle a sus dos hijos todo lo que él no tuvo en compañía de su esposa, Cynthia de la Vega. “Básicamente es el amor de mi vida”.

Kike Mayagoitia se dijo agradecido con Dios “por poder vivir esto, que no creí que pudiera vivir, que es gracias a mi mamá y a mi esposa”.