En los últimos días a tomado fuerza el rumor que manifiesta que Katy Perry y Justin Trudeau tienen un romance. Ante esto es que los seguidores han comenzado a hacer contrastes sobre las trayectorias de vida que tienen cada uno y también los respectivos patrimonios.

Si bien la Inteligencia Artificial no calcula fortuna directamente, utiliza los datos ofrecidos públicamente, de fuentes financieras y de celebridades. De esta manera se ha llegado a la conclusión de que la riqueza de Katy Perry es abismal en relación a la del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

¿Con qué fortuna cuenta Katy Perry?

De acuerdo a lo que ha manifestado la Inteligencia Artificial y estimaciones del 2014 y 2015, la cantante Katy Perry tiene un patrimonio neto estimado entre 340 millones y 400 millones de dólares estadounidenses.

Cabe recordar que en 2023 la cantante vendió los derechos a sus grabaciones maestras y publicaciones de sus 5 álbumes por una suma reportada de 225 millones de dólares. Esta fue la transacción qué incrementó gran parte de su fortuna actual.

¿Cuál es la fortuna de Justin Trudeau?

En cuanto al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau tenemos que mencionar qué es más compleja de calcular que la de una celebridad ya que no hay mucha divulgación pública detallada en cuanto a la naturaleza de sus ingresos.

Si bien no existe una cifra oficial como mencionábamos y que esté verificada públicamente en su patrimonio neto actual hay ciertas estimaciones e información que pueden sugerir un número.

De esta manera el ex primer ministro de Canadá recibió un salario anual de que acuerdo a los reportes superaba los 120,000 dólares además de otros beneficios y dietas por su cargo.

¿Qué se sabe de la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau?

En cuanto a la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau ha sido confirmada por los medios de comunicación por ciertas publicaciones donde se pueden ver fotografías de ambos cariñosos a bordo de un yate. Sin embargo, ninguno de los implicados ha salido a decir algo al respecto de estos rumores.

