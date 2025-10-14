Esta es la fecha en la que debes preparar el altar para mascotas en el Día de Muertos

Las mascotas forman parte de nuestra familia por lo que cada año se le dedica un altar especialmente a ellos en Día de Muertos. Ante esto es que se tiene que tener en cuenta una fecha para poder preparar su recibimiento.

Día de Muertos, una celebración significativa, colorida e importante de nuestra cultura [VIDEO] El Día de Muertos está por llegar. La tradición con la que recordamos a los que ya partieron de este mundo y con la que los podemos sentir una vez más.

Hace tiempo que las fechas se siguen manteniendo pero es diferente al1 y 2 de noviembre, días oficiales en que se celebra el Día de Muertos en México para los fieles difuntos, para las mascotas es en octubre.

¿Cuándo se debe colocar el altar para las mascotas?

El altar para mascotas se coloca la noche del 27 de octubre, este es el momento en el que se cree que las almas de los animalitos son las primeras en regresar al mundo de los vivos para visitar a sus familias y disfrutar de sus ofrendas.

De esta manera la mañana del 28 de octubre todas esas mascotas regresan al Itzcuintlán para ayudar a las almas de los fieles difuntos a cruzar el río.

Esto tuvo su origen en el año 2019 cuando una compañía de servicios funerarios para mascotas propuso la conmemoración del 27 de octubre para recibir a las almas de los animales en casa.

El 27 de octubre es un día especial para recordar y honrar a nuestras queridas mascotas que ya no están con nosotros. Se cree que sus almas nos visitan antes del Día de Muertos. Prepárate para recibir a estos fieles amigos en su altar 🐶🐱. pic.twitter.com/QkHnajHlcT — Guadalupe Ramirez (@GRamirezF_D12) October 5, 2025

¿Qué elementos se colocan en el altar para mascotas?

En el altar se debe colocar papel picado, un poco de agua en un bowl, su comida favorita, léase pollito, carne, sobrecitos, churus, croquetitas, semillas de girasol, verduritas, todo esto lo definirás dependiendo lo que le gustaba a tu mascota comer en vida.

Sin embargo, no debes olvidar lo más importante que son las fotos. Puedes colocarlas en marcos que hayas adornado previamente con flores de cempasúchil, ya sea naturales o artificiales, así como velas que iluminen su camino hacia su hogar. Puedes colocar también los juguetes con los que fue feliz durante su estancia contigo, así como su camita o sus mantitas favoritas.

