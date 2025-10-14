Estos son los 10 apellidos más frecuentes en el mundo
Debido a la expansión global, los apellidos se han ido expandiendo por el mundo por lo que hay algunos que son más populares que otros.
Hay apellidos que se registran con más frecuencia que otros en el mundo debido a las migraciones, colonizaciones y el desarrollo de cada uno de los países.
Como era de esperarse, el apellido García es uno de los más populares en México pero también lo es a nivel mundial. Ante esto es que te vamos a contar la lista completa.
Tenemos que mencionar que en México, históricamente, los apellidos se designaban por medio de la herencia española. Estos impusieron apellidos patronímicos que significa “hijo de” y toponímicos que quiere decir “de un lugar u ocupación”.
A los indígenas en su momento se les colocaba apellidos de españoles ya que era una forma de registro para posesiones aunque luego se convirtieron en apellidos familiares.
¿Cuáles son los apellidos más comunes en el mundo?
La inteligencia artificial ha manifestado que el apellido Lio Leees el más usado en todo el mundo, sin embargo, también predomina el Wang y el Zhang por su densa población en la Tierra.
De esta manera los apellidos más usados son:
- Li o Lee: China, Corea, Vietnam
- Wang: Chin
- Zhang: China
- Nguyen: Vietnam
- García: España
- González: España
- Hernández: España
- Smith: Reino Unido, Estados Unidos
- Smirnov: Rusia
- Rodríguez: España
¿Cuáles son los apellidos más populares en América?
América cuenta con la colonización española y británica, por ende los apellidos más comunes en América son de estos orígenes. Es común que en un grupo de personas varias de ellas compartan apellido e incluso es posible que sus dos apellidos sean los mismos.
Los apellidos de América más comunes son:
- Rodríguez: Cuba, Colombia, Uruguay
- González: Argentina, Chile, Venezuela
- Hernández: México, El Salvador, Honduras
- García: América Latina y Estado Unidos
- Smith: Estados Unidos, Canadá
- Martínez: América Latina
- López: América Latina
- Johnson: Estados Unidos, Canadá
- Williams: Estados Unidos
- Da Silva: Brasil
¿Cuál es el primer apellido en México?
En México los padres tienen el poder de elegir el origen de los apellidos de sus hijos. Anteriormente se ponía en primer lugar el apellido paterno y luego el materno, pero en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que usar primero el apellido paterno de forma obligada era discriminatorio y violaba los principios de igualdad.
De esta manera esta es la lista en la que figuran los apellidos más populares.