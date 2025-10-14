Estos son los 10 apellidos más frecuentes en el mundo

Hay apellidos que se registran con más frecuencia que otros en el mundo debido a las migraciones, colonizaciones y el desarrollo de cada uno de los países.

Así le ha ido a Vadhir en su carrera tras quitarse el apellido Derbez [VIDEO] Vadhir asegura que su nombre es súper único, como el de Shakira, por lo que no necesita acompañarlo con su apellido, el cual asegura es un arma de doble filo.

Como era de esperarse, el apellido García es uno de los más populares en México pero también lo es a nivel mundial. Ante esto es que te vamos a contar la lista completa.

Tenemos que mencionar que en México, históricamente, los apellidos se designaban por medio de la herencia española. Estos impusieron apellidos patronímicos que significa “hijo de” y toponímicos que quiere decir “de un lugar u ocupación”.

A los indígenas en su momento se les colocaba apellidos de españoles ya que era una forma de registro para posesiones aunque luego se convirtieron en apellidos familiares.

¿Cuáles son los apellidos más comunes en el mundo?

La inteligencia artificial ha manifestado que el apellido Lio Leees el más usado en todo el mundo, sin embargo, también predomina el Wang y el Zhang por su densa población en la Tierra.

De esta manera los apellidos más usados son:



Li o Lee: China, Corea, Vietnam

Wang: Chin

Zhang: China

Nguyen: Vietnam

García: España

González: España

Hernández: España

Smith: Reino Unido, Estados Unidos

Smirnov: Rusia

Rodríguez: España

¿Cuáles son los apellidos más populares en América?

América cuenta con la colonización española y británica, por ende los apellidos más comunes en América son de estos orígenes. Es común que en un grupo de personas varias de ellas compartan apellido e incluso es posible que sus dos apellidos sean los mismos.

Canva Estos apellidos ocupan grandes territorios.

Los apellidos de América más comunes son:



Rodríguez: Cuba, Colombia, Uruguay

González: Argentina, Chile, Venezuela

Hernández: México, El Salvador, Honduras

García: América Latina y Estado Unidos

Smith: Estados Unidos, Canadá

Martínez: América Latina

López: América Latina

Johnson: Estados Unidos, Canadá

Williams: Estados Unidos

Da Silva: Brasil

¿Cuál es el primer apellido en México?

En México los padres tienen el poder de elegir el origen de los apellidos de sus hijos. Anteriormente se ponía en primer lugar el apellido paterno y luego el materno, pero en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que usar primero el apellido paterno de forma obligada era discriminatorio y violaba los principios de igualdad.

De esta manera esta es la lista en la que figuran los apellidos más populares.