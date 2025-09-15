Así se verán los canales de Xochimilco en los próximos 100 años, según la IA

Los canales de Xochimilco han sido emblemáticos en la CDMX, convirtiéndose en un punto estratégico para el turismo en la ciudad, atrayendo a miles de viajeros nacionales e internacionales que desean ver su belleza y toda la historia que guardan cada una de sus chinampas.

Aunque se ha logrado mantener a lo largo de los años, ha sido posible ver su cambio e innovación. Ahora imagina cómo se verán dentro de 100 años, donde las tecnologías ya acaparan la cotidianidad de la gente. Para obtener una respuesta certera, consultamos con la IA para que nos proporcione su pronóstico.

¿Cómo se verán los canales de Xochimilco en el futuro?

Para obtener un pronóstico sobre el aspecto de los canales de Xochimilco en los próximos 100 años, empleamos la IA de ChatGPT, quien se encargó de darnos un escenario positivo y pesimista, los cuales pueden variar dependiendo del contexto que se viva en la sociedad.

Primero empecemos con el panorama positivo. En un inicio, nos explica que se dará un renacimiento ecológico y cultural en la zona, puesto que las chinampas serán restauradas, permitiendo que se haga una agricultura sostenible, ofreciendo artículos orgánicos.

Por otro lado, se implementará un sistema de turismo sostenible, permitiendo disfrutar del paisaje, libre de todo tipo de contaminantes. Promoviendo que se recupere la biodiversidad de la zona, al tener canales limpios e implementar programas de conservación. Siendo un gran momento para cuidar del espacio y enaltecer su gran importancia en el ecosistema y dentro de la cultura.

¿Cuál es el panorama pesimista para Xochimilco?

Como se mencionó anteriormente, la IA se encargó de proporcionarnos un panorama pesimista para la zona, explicando que se presentará una urbanización y colapso ambiental. Explicando que, debido a la sobreexplotación de la zona, se generará el fin de las trajineras al extinguir el agua, también se provocará la desaparición del ajolote y las chinampas serán reemplazadas por asentamientos.

Además, explica que la gentrificación afectará en la zona, puesto que desplazará a los habitantes originarios, al igual que sus tradiciones. Fomentando que en los canales de Xochimilco se fomenten los desarrollos inmobiliarios a gran escala. Estos son los dos pronósticos que tiene la inteligencia artificial dentro de 100 años, los cuales podrían cambiar notablemente dependiendo de las decisiones que se tomen.