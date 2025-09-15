¿Isabella Ladera perderá la custodia de su hija? Isander Pérez rompe el silencio

Luego del fuerte escándalo que se hizo tras la filtración del video íntimo entre la modelo e influencer Isabella Ladera con el cantante Beéle, usuarios se preguntaron qué pasaría con su hija. Fue así que un rumor comenzó a crecer, donde se afirmaba que el influencer Isander Pérez, ex de la venezolana, le quitaría la custodia. Finalmente, salió a aclarar este fin de semana los rumores que circulaban al respecto.

Isander Pérez rompe el silencio y habla sobre los rumores tras la filtración del video íntimo de Isabella Ladera

Todo lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde Pérez compartió un tierno video junto a su hija Mía, y donde además aseguró que nunca le arrebataría a la pequeña el vínculo que tiene con su madre: “Mi hija siempre tendrá a su papá y a su mamá presente. Quitarle ese vínculo tan necesario y bonito a un niño es lo peor que se le puede hacer”. La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y mensajes de apoyo.

Incluso se hicieron notar los mensajes de apoyo de su familia. Por ejemplo, en la misma publicación se aprecia el comentario de la madre de Isander, Gloria Soto, que comentó orgullosa: “Orgullosa de ti, hijo. Eres un hombre de bien, respetuoso, gran padre y un hijo ejemplar. Dios y nosotros sabemos, eso es suficiente. Los amo con todo mi corazón. Dios te bendiga y sea siempre tu guía”.

Un mensaje de respeto y apoyo

Isander e Isabella pusieron fin a su relación en 2024. En ese momento, el puertorriqueño pidió respeto y destacó que, pese a las diferencias, siempre velará por el bienestar de Mía: “Ya no estamos juntos, las cosas no funcionaron. Cada cual decidió tomar su camino. Yo le deseo lo más lindo, le deseo lo mejor: mucha abundancia, salud, éxito, buenas vibras y que me cuide a mi chiquita. Cualquier cosa que ellas necesiten, yo voy a estar ahí para ellas”.

Con la reciente publicación queda claro que realmente su niña es su prioridad ante cualquier cosa y que respeta absolutamente lo que ella necesita.

