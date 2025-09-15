¿Cómo quitar lo percudido a la ropa blanca? Tips de limpieza

La ropa blanca es un gran elemento que no debe faltar en tu ropero; sin embargo, para ciertas personas puede ser difícil cuidarla, puesto que rápidamente comienzan a salir manchas oscuras, las cuales se encargan de proporcionarle un aspecto descuidado y viejo a tu guardarropa.

Para que no las deseches y sigas disfrutando de ellas, te revelaremos cómo puedes quitar lo percudido con algunos tips de limpieza, consejos que te ayudarán a renovar esas prendas que estabas a punto de desechar. Toma nota de todo lo que te compartiremos.

¿Cómo se blanquea la ropa blanca?

Es usual que la ropa blanca tienda a ensuciarse con mayor rapidez, provocando que rápidamente desechemos las prendas por tener un aspecto viejo y descuidado. Para evitar que eso ocurra, te detallaremos cómo puedes quitar lo percudido, empleando los consejos del creador de contenido decasa.style. Solamente haz lo siguiente:

Calienta agua a 45°C. En un cuenco coloca el agua tibia, dos cucharadas de bicarbonato, dos cucharadas de jabón para ropa y 1 taza de agua oxigenada. Sumerge tus prendas por 3 horas y talla la suciedad de vez en cuando, en especial cuando son manchas difíciles. Después, mete tu ropa en su ciclo de lavado normal.

Es uno de los tips de limpieza que tiene la principal ventaja de poder emplearla en prendas blancas, permitiendo que sea más fácil eliminar toda la mugre. Por ninguna razón uses agua hirviendo o muy caliente, ya que puede perjudicar el estado de la tela.

¿Por qué se percude la ropa blanca?

Las manchas de percudido en la ropa blanca pueden deberse a muchas razones, por lo que es importante identificarlas para poder diferenciarlas, ya sea que salgan por envejecimiento de la tela o por alguna razón externa. Estos son los factores más reconocidos:

Envejecimiento de la tela.

Uso de desodorantes o perfumes.

Uso de agua sucia en el lavado.

Oxidación de elementos metálicos.

Reacción química al emplear cloro en poliéster.

Evitando caer en estos errores, lograremos que nuestras prendas se mantengan en perfectas condiciones por más tiempo. Ahora, pon a prueba los tips de limpieza que te compartimos para quitar lo percudido, y dale nueva vida a la ropa que tienes guardada.