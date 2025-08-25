Cazzu sorprende al revelar que un rapero venezolano es su crush

La trapera Cazzu revolucionó las redes sociales al confesar que su crush es un artista oriundo de Venezuela. Fue en un video en vivo que compartió junto a Noriel en Instagram que la argentina dejó en claro que dejó en el pasado a Christian Nodal, el padre de su hija.

Cazzu tenía muy reservado sus temas sentimentales tras la ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal pero ahora no tuvo inconvenientes al revelar quién es su amor platónico. Al parecer, la artista está abriendo poco a poco su corazón y le daría una nueva oportunidad al amor.

Programa 23 de agosto 2025 Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana [VIDEO] Diviértete con nuestro programa Venga La Alegría Fin de Semana y pasa una mañana increíble con los mejores juegos, noticias del espectáculo y más.

¿Quién en el crush de Cazzu?

Durante la interacción de Cazzu con sus seguidores, fue consultada sobre el estado de su corazón y si tenía algún amor platónico. Lentamente, pero luego ya sin miedo a sus palabras, la trapera se sinceró y deslizó que “el crush de toda mi vida es venezolano. El hombre más lindo que yo conocí en mi vida”.

Noriel y los fanáticos de la artista insistieron, con palabras y la mirada, para que Cazzu ofreciera mayores detalles y así por fin poder conocer el nombre de su amor platónico. Sin embargo, ella solo se limitó a señalar que es un rapero.

¿Cazzu revelará el nombre de su crush?

Mientras los fanáticos que han seguido la historia entre Cazzu y Christian Nodal se preguntaban quién podría ser el artista venezolano al que ella hacía referencia. El mismo Noriel le consultó con cara de sorprendido.

Sin embargo, Cazzu fue tajante al manifestar que “Jamás lo diré por respeto al universo, al orden universal”. De esta manera, la trapera sembró una gran duda pero a la vez abrió el camino a las especulaciones y los internautas trabajan en averiguar de quién se puede tratar, aunque algunos afirman que sería el reconocido Lil Supa.