Revelan la última publicación que hizo Verónica Echegui, actriz que murió a causa del cáncer

El cine español se encuentra de luto, luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz de cine y televisión que con su talento logró conquistar un Premio Goya, al tiempo que atrapó al público con sus interpretaciones en cada uno de los proyectos que participó.

Se sabe que la española perdió la vida el pasado 24 de agosto, luego de una lucha contra el cáncer, la actriz falleció a los 42 años, en lo que logró dejar una marca en la vida de sus seres queridos y en la historia del entretenimiento español y otros países.

¿Cuál fue el último mensaje que publicó en sus redes sociales?

Ahora, seguidores, compañeros y amigos la recuerdan y aquí te diremos cuál fue su última publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram, pues se trataba de la promoción de un nuevo proyecto, el cual lleva por nombre ‘A muerte’, una serie de comedia romántica que toca el tema de enfermedad y amor.

Se acabó la espera ¡’A Muerte’ ya está disponible en Atresplayer!

Además, el video que acompañaba la publicación, presentaba la premisa de la serie: “Te diagnostican un cáncer y conoces a la mujer de tu vida. ¿Qué puede salir mal?”. Incluso, durante una entrevista que otorgó al medio ‘Fotogramas’, la actriz habló y reflexionó sobre la muerte:

Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento

¿De qué murió Verónica Echegui?

Respecto a su partida, se sabe que la actriz se encontraba hospitalizada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde estuvo desde los últimos días del mes de julio. Sin embargo, poco se hablaba sobre su vida privada, pues la actriz prefería mantener su vida personal lejos del ojo público, donde solamente hablaba de su trabajo.

