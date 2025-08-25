Natalia Lafourcade suspende conciertos por razones de salud. “Haremos una pausa”

Hace mes y medio Natalia Lafourcade usó sus redes sociales para dar una noticia tan sorpresiva como emotiva para sus fans: se convertirá en mamá a los 41 años. Desde entonces ha compartido imágenes de su ‘baby bump’ tanto en solitario como con su esposo, Juan Pablo López-Fonseca.

Este gran cambio en su vida también significa modificaciones en el agitado plan de trabajo que exige una carrera tan exitosa como la suya. Por eso decidió suspender sus próximos conciertos en Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo ser mamá y esposa a la vez?: Luz María Zetina en Venga La Alegría [VIDEO] En esta mesa redonda, abrimos la discusión sobre este difícil rol social con el que viven las mujeres.

Por salud, Natalia Lafourcade reprograma algunos de sus próximos conciertos

Con un video en su cuenta de Instagram oficial, Natalia Lafourcade anunció una reprogramación importante para su gira: sus fechas que estaban planeadas para este año en Estados Unidos y Canadá se pasarán para 2026. Entre abril y junio del próximo año se presentará en destinos como Nueva York, Orlando, Miami, Los Ángeles, Seattle y Vancouver.

El cambio es por motivos de salud. “La vida me está regalando la experiencia hermosa de vivir mi tiempo de embarazo y, siguiendo recomendaciones médicas, haremos una pausa para cuidar este momento tan especial”, escribió.

Sin embargo, sus próximas fechas para la Ciudad de México siguen igual: Natalia Lafourcade se presentará en el Auditorio Nacional el 9 y 11 de septiembre, además del 7 de octubre, para cerrar su Cancionera Tour 2025.

La cantautora y multiinstrumentista también mostró en sus redes sociales que se tomó unos días para descansar en la selva tropical de Veracruz. Ha compartido imágenes de cómo disfruta la naturaleza y pasatiempos como la cerámica, en lo que describe como uno de los momentos más sorpresivos de su vida.

Natalia tiene alrededor de 6 meses de embarazo y, como deja ver, lo está disfrutando muchísimo. “Estoy creciendo en todas direcciones”, dijo en su video.