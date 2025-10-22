A estos usuarios les bajará la tarifa en la temporada de frío, confirma CFE

Con el fin del verano en algunas partes de la República Mexicana, se empieza a incrementar el monto de pago en el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, la CFE ha manifestado que hay quienes tendrán un descuento en el recibo de luz.

#AlzaLaVoz luego de diez años siendo ignorada por la #CFE. [VIDEO] A decir de nuestra entrevistada, cuenta con todos los requerimientos necesarios, sin embargo no le han instalado el servicio. 🙅‍♀️

El Gobierno de Tabasco y la CFE, ha confirmado que se ha realizado un convenio para aplicar un subsidio estatal a la tarifa eléctrica durante la temporada de frío (de invierno o fuera de verano). El objetivo de este descuento es que el monto a pagar no se dispare después de que termina el beneficio federal durante las altas temperaturas.

¿Cuándo se aplicará el descuento de la CFE?

Javier May Rodríguez, gobernador, manifestó que en Tabasco se comenzará a aplicar la tarifa más baja por temporada de frío desde octubre hasta marzo de 2026. Para proporcionar este beneficio invertirán más de 457 millones de pesos y se verán beneficiados más de 500 mil hogares con tarifa doméstica.

“Informo al pueblo que ya firmamos el convenio con la Comisión Federal de Electricidad para que entre en vigor el subsidio estatal en apoyo a las familias tabasqueñas (...) Cada mes nos reunimos con la CFE para evaluar cómo vamos avanzando en el programa que traemos de mantenimiento, de cambio de transformadores, de postes, de recalibración de las líneas, de las subestaciones”.

Con el fin del periodo de verano y la entrada a temporada de frío, lo que hace es que muchas regiones calurosas de México, el cobro en el recibo de luz se incremente notablemente si el consumo se mantiene alto, debido a la drástica reducción del límite subsidiado. Ante esto es que los gobiernos estatales comienzan a negociar un descuento adicional para apaciguar los efectos en los meses de invierno.

Canva Esto se aplicará a partir de octubre.

Este es un apoyo extra del gobierno estatal, con el objetivo de mantener accesible el costo de la luz de la CFE, que de otro modo sería mucho más elevado tras el fin del subsidio de verano, el cual concluyó en el mes de septiembre.

