Amiga de Valeria Márquez hace inesperado comentarios sobre el asesinato de la influencer

Durante el asesinato de Valeria Márquez, su amiga, Vivian de la Torre fue señalada con varias teorías donde la implicaban en su muerte, llegando al punto donde el público solicitaba que la investigaran al respecto. Colocándola en el ojo del huracán.

¡Influencer Valeria Márquez muere durante video en vivo! Sergio Sepúlveda te cuenta más [VIDEO] Poco antes, durante la misma transmisión en vivo que realizaba, la influencer Valería Marquéz fue avisada sobre un hombre misterioso que la fue a buscar.

Después de varios meses desde su muerte, Vivian ha salido a la luz en sus redes sociales, hablando abiertamente sobre lo sucedido. Dejando en claro que se trata de una muerte que le sigue doliendo. Te contamos qué fue lo que dijo.

¿Qué le pasó a Vivian de la Torre?

Desde la muerte de Valeria Márquez el 13 de mayo del 2025, Vivian de la Torre se mantuvo escondida del ojo público, en especial al ser presuntamente vinculada con el asesinato de su amiga, hipótesis de las cuales se deslindaron.

La influencer desde sus historias de Instagram, habló al respecto al contestar una pregunta de sus seguidores, resaltando que sigue cargando con el dolor de su pérdida, detallando que prefiere experimentar su duelo reservado del escrutinio público.

También explicó que aunque no sea algo que sube en sus redes sociales, eso no significa que a ella no le importe o no la extrañe. Todo lo contrario, dejando en claro los sentimientos que experimenta al día de hoy.

¿Ha sufrido acoso digital?

Desde el asesinato de su amiga de Valeria Márquez, ha aclarado en reiteradas ocasiones que ha sido víctima de acoso digital, situación que inició desde la muerte de la influencer y al ser señalada de su fallecimiento.

Aunque nunca fue investigada por la Fiscalía de Jalisco, Vivian en múltiples entrevistas y publicaciones, ha dejado en claro que ella no tuvo nada que ver con su muerte. Detallando que tenía una gran amistad con la influencer desde su adolescencia, a tal grado de parecer hermanas por su gran cercanía.

Hasta el momento, la muerte de Valeria sigue sin resolverse en su totalidad. Aunque hay varios posibles sospechosos, todavía no se cuenta con un responsable. Por lo que amigos y familiares siguen exigiendo a las autoridades que continúen con las investigaciones.