Revela Yolanda Andrade la persona que le hizo brujería

Desde hace un tiempo, Yolanda Andrade ha mantenido a todo su público alerta, pues se dio a conocer que no está pasando por buenos momentos de salud. Incluso, ha hecho todo lo que está en sus manos para poder tener una mejora.

Sin embargo, desde que se dio a conocer tiene una situación complicada de salud, mucho se comentó sobre que alguien le habría hecho brujería, un hecho que muy pocas personas creyeron, pero que ahora ya no es un secreto, pues es la propia Yolanda Andrade confirmó que sí le hicieron un trabajo de este tipo y no solo eso, también enfrentó a la persona que se lo hizo.

"¿Para qué los felicitas si son los que me andan matando?”, Yolanda Andrade arremete contra la revista que publicó que había muerto TV Azteca [VIDEO] Yolanda Andrade rompió el silencio y explicó por qué se enojó con Montserrat Oliver luego de que la conductora felicitara al medio que publicó que Yolanda había fallecido.

¿Quién le hizo brujería a Yolanda Andrade?

Después de un tiempo alejada de los reflectores y de todo, la conductora regresó a los eventos y fue nada más y nada menos que a la misa que se le hizo para recordar a la fallecida actriz Silvia Pinal.

En ese lugar, Yolanda Andrade habló abiertamente de todo lo que se ha especulado sobre su padecimiento, pues recordemos que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. En un encuentro con los medios de comunicación, la conductora habló sobre esta situación y detalló haber tenido un encuentro con “una bruja” y que, cansada de su presencia, le hizo frente para que ya no la estuviera molestando.

Yo no creía, hay cosas que cuestan trabajo creer, pero no quiere decir que no existan. Conocí una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien, que esas cosas se regresan y que por favor me dejara en paz, que no era para tanto. Ojalá que lo hayas entendido porque se regresa

Recordemos que en 2023, la famosa fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, provocándole una fuerte sensibilidad a la luz, lo ocasionó que ella usara un parche en el ojo, después tuvo que usar un tanque de oxígeno y tenía problemas para hablar.

