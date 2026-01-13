¿Cómo eliminar los hongos de los pies? Este es el truco casero

Los hongos en los pies son una de las afecciones más comunes y persistentes en la salud de la piel y las uñas. Aunque no suele representar un problema grave, la onicomicosis, como se en realidad se llama la afección, sí puede generar molestias, cambios estéticos.

De hecho, en los casos más severos causa dolor o infecciones secundarias, si no se trata a tiempo. En la búsqueda de alternativas complementarias a los tratamientos médicos, muchos remedios y trucos caseros han ganado popularidad por sus propiedades naturales.

Uno de los más mencionados es la cúrcuma: una especia utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional Este elemento aporta beneficios al organismo que han comenzado a ser respaldados por estudios científicos recientes.

¿Qué es la onicomicosis y por qué surge?

La onicomicosis es una infección fúngica que afecta principalmente a las uñas de los pies, aunque también puede presentarse en las manos. La afección se manifiesta con uñas engrosadas, amarillentas, quebradizas o con desprendimiento parcial de la lámina ungueal.

Este tipo de infección suele aparecer en ambientes cálidos y húmedos, como piscinas, gimnasios o duchas públicas. El uso prolongado de calzado cerrado, la sudoración excesiva, una higiene deficiente, lesiones en la uña o un sistema inmunológico debilitado, también aumentan el riesgo de desarrollarla.

#tipdelimpiezaconjacobina #Remediocasero #remediocaseroconjacobina #remedioscaseros #hongosenuñas #hongosdelospies #pies #pieslimpios ♬ sonido original - Maestra Jacobina @alacocinaconjacobina Mis hijos es mas común de lo que creen tener hongo en sus pies o en las uñas, eso se debe a los calzados que no son de buenos materiales, falta de cuidados o simplemente los climas mis hijos, por ejemplo acá donde vivo los calores son tan fuertes, que no nos ayudan en nada, y por ello yo he llegado a aplicar estos remedios justamente y me han ayudado muchísimo eh, pero recuerden que ante todo la constancia mis hijos #alacocinaconjacobina

Truco casero: ¿Cómo eliminar los hongos de las uñas de los pies con cúrcuma?

La cúrcuma contiene curcumina: un compuesto activo con propiedades antifúngicas, antiinflamatorias y antimicrobianas. Estudios publicados en revistas científicas como Phytotherapy Research y Journal of Clinical and Diagnostic Research señalan que la sustancia puede inhibir el crecimiento de hongos responsables de infecciones cutáneas y ungueales.

Remedio casero: ¿Cómo preparar una mascarilla de cúrcuma para la onicomicosis?

Mezclar 1 cucharada de cúrcuma en polvo con unas gotas de agua o aceite de coco hasta obtener una pasta espesa. Lavar y secar bien los pies antes de aplicar la mezcla. Colocar la pasta directamente sobre la uña afectada y dejar actuar entre 20 y 30 minutos. Enjuagar con agua tibia y secar cuidadosamente la zona. Repetir el procedimiento 1 vez al día durante varias semanas.

Cabe mencionar que investigaciones de la National Center for Biotechnology Information (NCBI) indican que el aceite de coco potencia el efecto antifúngico de la cúrcuma gracias a sus ácidos grasos. Pero los especialistas advierten que este remedio no sustituye el tratamiento médico en casos avanzados. Lo recomendable es acudir a un dermatólogo para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado.