Con estos simples pasos podrás evitar la aparición de hongos en los pies

Los hongos son uno de los problemas que más afectan a los pies de las personas. Es por esto que es importante que se mantengan medidas preventivas para evitar las molestias.

¿Cómo evitar los hongos en los pies?

Para que puedas evitar los hongos en los pies, es importante que sigas las siguientes claves:

Higiene

La higiene de los pies es fundamental para poder evitar la aparición de los hongos pero también se deben cambiar los calcetines frecuentemente. Los especialistas también recomiendan usar zapatos de tejido transpirable y calcetines de algodón.

No compartir

Es muy común que las personas compartan los zapatos o las medias, pero este es un error que no se debe cometer. El riesgo de infección en estos casos es alta por lo que debes evitarlo.

Ventilar zapatos

Otro tips a tener en cuenta pues es el ventilar los zapatos para facilitar la evaporación de la humedad y prevenir que la combinación del sudor y calor genere hongos.

No caminar descalzos

Tienes que evitar caminar descalzo en lugares públicos como son las albercas o baños. Allí existe una mayor facilidad de infectarse con hongos ya que son espacios de humedad y por donde circula mucha gente.

Sabías que cada persona añade a una piscina 25 mililitros de sudor, células muertas, saliva, orina y/o heces, sin mencionar una cantidad relevante de ciertos fluidos corporales (échenle el doble a los que no se saben limpiar y tienen hongos en la planta de los pies).



— Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) April 14, 2025

Visita al especialista

Es importante que si tienes síntomas de hongos pues acudas a un especialista para que recibas el tratamiento adecuado.

¿Cuáles son los síntomas de los hongos?

Los hongos aparecen cuando se está expuesto a altas temperaturas, a la humedad, pasar tiempos en lugares públicos y utilizar zapatos cerrados.

En cuanto a los síntomas principales que aparecen son; picor constante, enrojecimiento, descamaciones, sensación de quemazón y mal olor. Esto se hace presente sobre todo en los dedos y pliegues.

Para poder tratar los hongos por lo general se utilizan cremas de uso tópicas o antifúngicos. Si los casos son más graves pues se acude a fármacos orales.