Guía paso a paso para hacer un árbol de Navidad solo con cartón de huevo

La Navidad está a la vuelta de la esquina, por lo que, desde ahora, muchas personas han comenzado a adornar sus hogares a fin de sentir el espíritu navideño. Si tú eres una de ellas, en los siguientes párrafos conocerás una guía paso a paso para crear un árbol teniendo como ingrediente principal un cartón de huevo.

Así como lo lees, un cartón de huevo puede ser fundamental en la creación de un árbol de Navidad que llene de dicha y alegría los hogares al interior del país. La realización es muy sencilla y, lo mejor de todo, es que no tendrás que gastar mucho dinero en su creación. ¿Estás listo?

¿Cómo preparar un árbol de Navidad con cartón de huevo?

La cena de Navidad está más cerca que nunca, por lo que miles de personas han comenzado a ahorrar para sorprender a su familia con platillos que no solo luzcan bien, sino que sean deliciosos. Sin embargo, otro punto a destacar es el árbol, el cual se puede realizar con materiales fáciles y sencillos.

Te puede interesar: ¿Cómo preparar el mejor bacalao para la Cena de Navidad?

Lo único que vas a necesitar para hacer un árbol de Navidad de aproximadamente 30x30 será tres cartones de huevo, dos ligas, un cúter, pintura dorada y verde, mini esferas, silicón caliente, un moño y luces led. Así, el primer paso será retirar las orillas de los cartones con el cúter para, posteriormente, rociar los cartones con atomizador de agua para que se puedan moldear fácilmente.

Una vez que se haya dado forma de acordeón en los extremos, deberás sujetar estos con una liga, colocar la silicona en los laterales y después unirlos para dar la forma de un pino juntando todos los bordes. Ya con la figura establecida, lo único que tendrás que hacer es pintar los cartones con la pintura verde, pegar las pequeñas esferas y enredar las luces red.

¿Cómo hacer esferas de Navidad en casa?

Para las esferas se hará uso de pelotas de unicel del número 3 o 5, las cuales también serán pintadas del color que sea de tu agrado y, posteriormente, colocadas en el árbol de Navidad que has realizado con el cartón de huevo. Tu época navideña estará lista y lo único que tendrás que hacer a partir de ahora será disfrutar.