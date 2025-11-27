Se vienen las vacaciones de invierno y Elektra pone en oferta este Xbox de 1TB

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchos buscan nuevas formas de divertirse en casa, y Elektra decidió adelantarse con una promoción irresistible. La tienda puso en oferta un Xbox de 1TB que promete convertirse en el compañero ideal para maratones de juego, tardes en familia y horas de entretenimiento sin límites.

El negocio acaba de publicar la consola Microsoft Xbox Series X1TB de color negro a tan solo $14,699, un descuento para aprovechar, dado que anteriormente cotizaba $17,999. Esta rebaja es una opción imperdible para esta temporada y, de esta manera, disfrutar horas de juego en familia o amigos.

Así es el Xbox de 1TB que ofrece Elektra

De acuerdo al sitio web de la tienda, con esta consola podrás disfrutar de tus videojuegos en auténtico 4K de forma rápida y con efectos visuales sorprendentes. Además, cuenta con un audio espacial 3D, con el que jugarás en mundos envolventes y más realistas que te pondrán en el centro de tu experiencia.

Además, tiene una tecnología de reanudación rápida con la que podrás cambiar sin problemas entre varios títulos diferentes y reanudar las partidas desde donde las dejaste; y el nuevo control inalámbrico ofrece un diseño elegante, para jugar cualquier partida cómoda y fácilmente.

A su vez, trae una memoria GDDR6 de 16 GB con bus de 320 bit de ancho, para que los juegos mantengan una fluidez sin igual, aun en momentos intensos. Y una unidad SSD NVME de 1 TB con la que obtendrás tiempos de carga significativamente reducidos y efectos visuales a hasta 120 FPS.

Esto tienes que saber antes de comprar una consola para tu hogar