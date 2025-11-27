Cambia las llantas de tu carro con este kit de 4 que Elektra tiene baratísimas y en descuento
La tienda Elektra acaba de publicar una oportunidad perfecta para renovar tu carro sin gastar de más. Checa las características de estas llantas.
Si estás pensando en renovar las llantas de tu carro, este es el momento ideal: Elektra lanzó un kit de cuatro neumáticos a un precio sorprendentemente bajo y con un descuento que difícilmente se repite. Una opción práctica, segura y accesible para mejorar el rendimiento de tu vehículo sin afectar tu presupuesto.
En su sitio web, la tienda acaba de publicar un paquete de cuatro llantas 175/70 R13 Marshal MH15 82T a tan solo $3,769, cuando previamente se vendía a $4,468. Una oferta que no vale la pena perder si deseas renovar tu automóvil previo a salir de viaje por las fiestas o vacaciones.
Estas son las características de las llantas que ofrece Elektra
- Medida: 175/70 R13, ancho 175 mm, perfil 70 %, diámetro de rin 13".
- Índice de carga: 82, cada llanta puede soportar hasta 475 kg.
- Índice de velocidad: T, permite velocidades de hasta 190 km/h.
- Construcción: radial, diseño común en neumáticos modernos, adecuado para autos de uso urbano y diario.
- Uso recomendado: autos livianos / compactos / sedanes de uso urbano o viajes frecuentes.
- Tipo de piso / terreno: carretera pavimentada (asfalto), ideal para uso normal (urbano o interurbano).
- Desempeño en piso seco y mojado: su diseño de banda de rodadura con canales longitudinales ayuda a evacuar agua, reduciendo riesgo de aquaplaning, y mejora adherencia tanto en seco como en húmedo.
- Confort / estabilidad: ofrece conducción estable y confortable, con buen agarre en curvas y maniobras, para conducción diaria o viajes largos.
Por qué es importante cambiar las llantas de tu carro
Cambiar las llantas de tu carro es importante por varias razones clave que afectan tu seguridad, el rendimiento del vehículo y tu economía:
- Mayor seguridad en carretera: las llantas desgastadas pierden adherencia, lo que aumenta el riesgo de derrapes, frenadas deficientes y accidentes, sobre todo en lluvia.
- Mejor frenado: con buena profundidad de dibujo, el auto frena en menos distancia. Unas llantas viejas pueden duplicar la distancia de frenado.
- Evita el aquaplaning: el desgaste reduce la capacidad de evacuar agua, lo que hace que el auto “flote” sobre el pavimento mojado y pierda control.
- Ahorro en combustible: llantas nuevas y bien infladas reducen la resistencia al rodado, lo que hace que el motor trabaje menos y gastes menos gasolina.
- Más estabilidad y control: unas llantas en buen estado mantienen el agarre en curvas, frenadas y maniobras rápidas.
- Menor desgaste de otras piezas: llantas deformadas pueden afectar la suspensión, alineación y hasta el sistema de dirección.
- Cumplimiento de normas de seguridad: en muchos países es ilegal circular con llantas por debajo del límite de desgaste permitido.
- Evita ponchaduras o reventones: llantas viejas o con grietas son más propensas a fallar de manera repentina.