Cambia las llantas de tu carro con este kit de 4 que Elektra tiene baratísimas y en descuento

Si estás pensando en renovar las llantas de tu carro, este es el momento ideal: Elektra lanzó un kit de cuatro neumáticos a un precio sorprendentemente bajo y con un descuento que difícilmente se repite. Una opción práctica, segura y accesible para mejorar el rendimiento de tu vehículo sin afectar tu presupuesto.

En su sitio web, la tienda acaba de publicar un paquete de cuatro llantas 175/70 R13 Marshal MH15 82T a tan solo $3,769, cuando previamente se vendía a $4,468. Una oferta que no vale la pena perder si deseas renovar tu automóvil previo a salir de viaje por las fiestas o vacaciones.

Estas son las características de las llantas que ofrece Elektra

Medida: 175/70 R13, ancho 175 mm, perfil 70 %, diámetro de rin 13".

Índice de carga: 82, cada llanta puede soportar hasta 475 kg.

Índice de velocidad: T, permite velocidades de hasta 190 km/h.

Construcción: radial, diseño común en neumáticos modernos, adecuado para autos de uso urbano y diario.

Uso recomendado: autos livianos / compactos / sedanes de uso urbano o viajes frecuentes.

Tipo de piso / terreno: carretera pavimentada (asfalto), ideal para uso normal (urbano o interurbano).

Desempeño en piso seco y mojado: su diseño de banda de rodadura con canales longitudinales ayuda a evacuar agua, reduciendo riesgo de aquaplaning, y mejora adherencia tanto en seco como en húmedo.

Confort / estabilidad: ofrece conducción estable y confortable, con buen agarre en curvas y maniobras, para conducción diaria o viajes largos.

Por qué es importante cambiar las llantas de tu carro

Cambiar las llantas de tu carro es importante por varias razones clave que afectan tu seguridad, el rendimiento del vehículo y tu economía:

