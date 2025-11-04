¿Cómo hacer rendir más el dinero a la semana? Profeco responde

La Procuraduría Federal del Consumidor, uno de los organismos más importantes que existen en México, ha revelado detalles y recomendaciones respecto a cómo hacer que el dinero rinda más al término de la semana. Si quieres conocer más al respecto, entonces quédate con nosotros.

Seguramente has vivido periodos en donde sientes que el dinero no te alcanza y aún faltan algunos días para el fin de semana. Si esto es algo que ocurre de manera habitual contigo o alguien conocido, entonces es preciso que sigas las recomendaciones otorgadas por la Profeco.

¿Cómo hacer rendir el dinero a la semana, según la Profeco?

La Profeco menciona que es fundamental que el consumidor esté informado sobre todos los productos que está por adquirir para el resto de su semana, por lo que sugirió comparar algunos precios de productos básicos para, así, conocer cuál de todos le conviene más de acuerdo a sus necesidades.

Esta comparación de precios se otorga principalmente en los productos de canasta básica que se adquieren en mercados y centros comerciales. Por ende, la Profeco revela que esta comparación podría ahorrarte decenas o incluso cientos de pesos al final de la semana, hecho que podría ayudarte a solventar los demás días con más tranquilidad.

Finalmente, establece no comprar cosas que realmente no se necesitan y, por el contrario, guardar estos pesos para un uso más importante. El objetivo, entonces, es evitar abusos de los comerciantes a través de la comparación de precios y no gastar en productos que no se necesitan a la brevedad.

¿Qué son los gastos hormiga y cómo estos terminan con tu dinero?

Se le conoce como gasto hormiga a aquellos gastos mínimos que haces de manera diaria o habitual y que, si bien no sugieren una pérdida de dinero importante en el momento, al juntarlos al final de la semana el mismo se vuelve trascendente. Ejemplos de ellos son la compra de golosinas, bebidas, dulces o productos para vestir.