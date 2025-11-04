Descubre el balneario en Morelos que cuenta con aguas cristalinas y un hermoso paisaje

Si necesitas un lugar para relajarte y estar en contacto con la naturaleza, pues tenemos la opción ideal y que se encuentra a tan solo 2 horas de la Ciudad de México, precisamente en Morelos.

Estamos hablando del balneario llamado Los Manantiales, donde ofrecen aguas tibias y cristalinas que son ideales para nadar y desconectar de la rutina. Además hay actividades para toda la familia.

¿Qué ofrece el balneario Los Manantiales?

Este balneario se encuentra ubicado en Cuernavaca-Acapulco, Carretera Federal 95 de Cuota Supermanzana Km 149, 62989 Coaxitlán, Morelos.

Quienes vayan desde la Ciudad de México pueden salir desde Tlalpan, hacia Cuernavaca, tomando la Carretera Federal 95D que conecta con la México-Acapulco. En transporte público puedes tomar el que va en dirección hacia Jojutla y luego un taxi al balneario.

Un dato a tener en cuenta es que no hay mucha señalización por lo que puedes seguir tu GPS o tomar en cuenta el kilometraje.

En cuanto a lo que tiene para ofrecer, nos encontramos con agua de manantial con una temperatura ideal de aproximadamente 28°C.Ademáshay pozas naturales, cascadas, albercas de diferentes profundidades, chapoteaderos para niños y amplias áreas de vegetación.

Podrás también encontrar un restaurante con deliciosa comida y habitaciones o bungalows para hospedarte sino quieres acampar.

¿Cuánto cuesta la entrada?

La entrada a este lugar tiene un valor de $150 pesos para adultos y $120 para los niños de 3 a 11 años. Si te quedas a acampar, hay tarifas desde lo $250 pesos para adulto y una casa de campaña para cuatro personas ronda los $350 por noche.

El balneario está abierto todos los días de 08:00 a 18:00 horas. En el lugar también podrás encontrar leñas para tus fogatas, para asar comida y lo más importante es que cuenta con vigilancia las 24 horas. De esta manera si buscas un lugar para estar en familia o amigos pues este balneario es una gran opción.

