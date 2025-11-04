Así fueron los últimos días de Héctor Terrones en el asilo

El sábado 1 de noviembre, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Héctor Terrones, quien era uno de los diseñadores más importantes de México.

La muerte fue realmente inesperada, ya que el creador de icónicas prendas, murió a los 59 años de edad por un paro respiratorio.

Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, fue quien confirmó por sus redes sociales, la noticia que enlutó al mundo de la moda. Durante su último adiós, las sobrinas de Héctor Terrones revelaron que el diseñador pasó sus últimos días en un asilo.

¿Cómo fueron los últimos días en el asilo de Héctor Terrones?

El famoso diseñador mexicano, pasó sus últimos días en un asilo por lo que esto causó mucho impacto en el público. Pocos sabían que Héctor Terrones, había sufrido de una lesión fuerte que lo dejó paralizado de la cadera para abajo, por lo que necesitaba asistencia todo el día.

Comenzó a circular un video en el que se vea Héctor Terrones decir que se encuentra en recuperación en un asilo, el video fue enviado a alguien de quien se desconoce la identidad, sin embargo, el experto en modas le pidió que lo fuera a visitar.

“Estoy aquí enrecoveryen la Del Valle que está en Villa Azul, donde estoy en la casa de estancia de adultos mayores aquí estoy, la semana que entra igual puedes venir a darte una vuelta, me saludas y estoy aquí organizándome para salir adelante, te mando un beso”, se escucha decir a Héctor Terrones.

Lo llamativo es que en las imágenes se lo puede ver con buena salud, unos anteojos de armazón rojo y su larga cabellera amarrada con un chongo, se alcanza a ver que viste una playera en color vino.

¿Cómo murió Héctor Terrones?

La noticia de la muerte de Héctor Terrones se dio a conocer el sábado 1 de noviembre, por medio de las redes sociales de Beatriz Calles, directora de Fashion Week México. Allí no se revelaron las causar de su muerte.

Héctor Terrones habría fallecido de causas naturales según lo que manifestaron sus sobrinas en el último adiós. El lunes 3 de noviembre en un programa de televisión, se confirmó que murió a consecuencia de un paro respiratorio.

