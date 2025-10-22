Esta es la zona de la CDMX que nunca deja entrar la señal del celular... ten cuidado

Hay una zona en la CDMX donde tu teléfono se queda mudo: no hay llamadas, ni mensajes, ni datos móviles para internet. Vecinos aseguran que la señal desaparece casi en cuanto cruzas la entrada. Se encuentra entre Xochimilco y Tlalpan, cerca de zonas boscosas y barrancas profundas.

De acuerdo con la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT, la geografía hace que incluso los teléfonos más modernos queden completamente aislados. ¡Qué miedo! Sigue leyendo para enterarte la causa de esta falla tecnológica.

¿Por qué no hay señal de celular en esta zona de CDMX?

La zona donde tu celular literalmente muere está cerca de San Gregorio Atlapulco, entre Xochimilco y Tlalpan. Apenas cruzas la entrada, la señal desaparece. Los vecinos advierten: no te desvíes de los caminos principales. La geografía abrupta y las barrancas profundas hacen que perderse sea fácil, y sin teléfono, pedir ayuda se vuelve casi imposible.

Los expertos dicen que la combinación de barrancas, árboles y rocas bloquea las ondas de los celulares. La señal no logra atravesar la zona, creando un efecto de aislamiento total. Por eso, aunque tu plan tenga cobertura en toda la CDMX, aquí simplemente no sirve.

Google Maps Según reportes de la inteligencia artificial y datos de las autoridades correspondientes, esta es una zona peligrosa de la CDMX en donde tu celular no tiene señal

¿Es seguro entrar a esta zona específica de la CDMX?

Además de no poder comunicarte, vecinos cuentan que ha habido robos y accidentes. Por eso, la recomendación es no aventurarse solo, sobre todo de noche. Caminar por senderos poco conocidos puede ser riesgoso, y la falta de señal hace imposible pedir ayuda si pasa algo.

Entre los locales corren leyendas de personas que escuchan ruidos extraños o sienten que alguien los sigue cuando pasan por los caminos aislados. Aunque no hay pruebas de nada paranormal, la sensación de desprotección y aislamiento hace que muchos simplemente eviten la zona.

Gobierno CDMX Existe una zona peligrosa en CDMX donde no hay señal de celular

¿Cómo cuidarte si necesitas pasar por esta zona peligrosa en CDMX?

Si no queda de otra y debes pasar por este lugar peligroso de la capital del país, lo más recomendable es:

