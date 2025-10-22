OJO: nunca deberías cepillarte los dientes después de tomar café, hay este riesgo

Antes de salir de casa, la rutina mañanera generalmente incluye cepillarte los dientes y disfrutar de tu café. Aunque el orden puede cambiar, si siempre realizas estas acciones de manera consecutiva, conviene que tomes precauciones.

Especialistas señalan que este hábito, aunque muy común, puede dañar seriamente tu salud bucal a largo plazo, convirtiéndose en un riesgo silencioso que muchos ignoran.

¿Cuáles son los efectos de cepillarte los dientes después de tomar café?

En general, cepillarse los dientes después de consumir alimentos o bebidas es un hábito altamente recomendable, ya que ayuda a eliminar restos de comida y placa, protege la salud bucal y mantiene el aliento fresco.

Esta rutina diaria también contribuye a prevenir la formación de caries, el mal olor y problemas de encías, siendo un pilar fundamental en la higiene oral.

Sin embargo, esta regla no se aplica al café. Cepillarse inmediatamente después de beberlo puede ser sumamente peligroso para el esmalte dental, pues la bebida es ácida y puede debilitar temporalmente la superficie de los dientes.

Fuente: Canva ¿Cuánto debes esperar para cepillarte los dientes después del café? Los especialistas responden.

La fricción del cepillado en ese momento puede intensificar el desgaste y provocar daños irreversibles que, con el tiempo, se acumulan y afectan la salud dental.

Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, advierte en CuidatePlus que el café es una bebida tanto ácida como pigmentante.

“Si se cepillan los dientes inmediatamente después de tomarlo, el esmalte, que puede haberse debilitado temporalmente por el pH ácido, puede sufrir un desgaste mayor debido a la fricción del cepillado”, indica el especialista.

Por ello, es importante prestar atención al momento en que se realiza la higiene oral tras su consumo.

¿Cuánto tiempo debes esperar para cepillarte los dientes después del café?

Para proteger el esmalte y mantener una correcta higiene bucal, los expertos recomiendan esperar entre 30 y 60 minutos antes de cepillarse los dientes tras consumir café.

Este período permite que el pH de la boca se estabilice y el esmalte se recupere de la acidez, reduciendo el riesgo de desgaste.

Mientras tanto, se pueden adoptar alternativas para cuidar la salud dental:



Enjuagarse la boca con agua.

Tomar sorbos de leche

Masticar chicle sin azúcar ayudan a neutralizar los ácidos y disminuyen la pigmentación.

Estas medidas simples contribuyen a mantener los dientes más fuertes y menos vulnerables a daños

¿Cómo realizar un cepillado de dientes correcto?