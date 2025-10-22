La Granja VIP: ¿a quién va a nominar Omahi? Manola Díez le dio un sabio consejo

La Asamblea de este Miércoles promete mover las aguas en La Granja VIP, y uno de los granjeros que aún no tiene claro su próximo movimiento es Omahi. Aunque forma parte del grupo más numeroso que ya tiene cierta estrategia marcada, confesó que no tiene razones personales para nominar a nadie. Y en medio de sus dudas, recibió un consejo inesperado de Manola Díez que podría marcar la diferencia.

¿Qué consejo le dio Manola Díez a Omahi en La Granja VIP?

Mientras platicaban temprano por la mañana, Omahi compartió con Manola su dilema, pues no quiere perjudicar a nadie, pero tampoco pretende votar por compromiso o sin sentido. Fue entonces cuando Manola, con su estilo directo, le sugirió que pensara bien su decisión antes de lanzarla “al aire” sin fundamento.

Para reforzar su idea, Manola compartió una frase que, aunque divertida, encierra una advertencia estratégica: “Usted no pregunte el muerto, solo siga la carroza”. Una manera de decirle que no se meta en problemas ajenos, pero que tampoco se convierta en un voto sin dirección, que podría jugarle en contra dentro del juego.

¿Omahi es parte de una estrategia grupal en La Granja VIP?

Aunque públicamente ha mostrado neutralidad, Omahi ha sido visto constantemente con el grupo de los siete, ese bloque que parece tener ciertos planes para eliminar a granjeros específicos. Sin embargo, su falta de conflictos directos lo pone en una posición complicada, pues si decide alinearse con sus compañeros, podría traicionar su criterio personal; pero si actúa por impulso o sin claridad, podría quedar expuesto.

Esta noche se llevará a cabo una nueva Asamblea y, como siempre, será decisiva. Omahi tiene en sus manos una oportunidad para demostrar si jugará con corazón o con estrategia.

