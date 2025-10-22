Esto se debe comer durante el Día de Muertos, según la IA
Se acerca el Día de Muertos y los mexicanos se preparan para las celebraciones. Si no sabes qué comer, la Inteligencia Artificial tiene la respuesta.
El próximo domingo 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, una fecha muy especial para la cultura mexicana y con diferentes ceremonias tradicionales. A las ofrendas que se les realizan a los familiares fallecidos, se suma la alimentación que los ciudadanos mantienen durante esta fecha, de acuerdo con lo analizado por la Inteligencia Artificial (IA).
Día de Muertos, una celebración significativa, colorida e importante de nuestra cultura
Aunque la celebración del Día de Muertos forma parte de la esencia de México, a muchos ciudadanos se les presentan dudas en torno a quiénes no deben realizarles ofrendas, si es aconsejable comer luego los platillos ofrendados y hasta qué es lo que se debe comer durante los festejos.
La comida en el Día de Muertos
“Durante el Día de Muertos en México, la comida es un elemento central de la celebración, utilizada tanto en las ofrendas para honrar a los difuntos como para compartir con familiares y amigos”, remarca ChatGPT, IA elegida para saldar algunas dudas sobre esta fecha tan especial.
“Los platillos más comunes combinan elementos dulces y salados, y muchos tienen un profundo significado simbólico”, añade la descripción que la IA realiza en torno al Día de Muertos. En este punto, esta tecnología se ha encargado de analizare diferentes fuentes de información sobre estas tradiciones y ha precisado que es lo que se debe comer en este contexto.
¿Qué se debe comer durante el Día de Muertos?
Además de precisar que “la comida de la ofrenda, después de ser disfrutada por los espíritus, puede ser consumida por la familia, siguiendo la tradición de compartir y honrar a los seres queridos”, ChatGPT dio a conocer un listado de los alimentos que se deben consumir durante el Día de Muertos:
- Mole: Un guiso complejo y festivo que puede ser rojo, negro o verde. A menudo se sirve sobre pollo y es un favorito de muchos difuntos.
- Tamales: Envueltos en hojas de maíz o plátano, pueden tener rellenos dulces o salados y son una ofrenda tradicional.
- Pozole: Un caldo sustancioso a base de maíz que se ofrece para que los espíritus lo disfruten y también se comparte en las reuniones familiares.
- Enchiladas: Las enchiladas de mole son una ofrenda popular para agasajar a los difuntos.
- Pib: En la región de Yucatán, se prepara un guiso especial llamado “pib” que se cocina bajo tierra.
- Pan de Muerto: El alimento más emblemático de la celebración, con una forma que simboliza los huesos del difunto y una bolita en el centro que representa un cráneo.
- Calaveritas de azúcar y chocolate: Dulces en forma de cráneo que se personalizan con el nombre del difunto, representando la muerte de una manera dulce y festiva.
- Dulce de calabaza o tejocote: Frutas enmieladas o en almíbar, preparadas para los altares.
- Chocolate caliente: Un acompañante perfecto para el Pan de Muerto, que reconforta a vivos y a muertos.
- Atole: Una bebida caliente y espesa a base de maíz que también se sirve para acompañar la comida y el pan.
- Bebidas alcohólicas: Según los gustos del difunto, se puede incluir tequila, cerveza o pulque, una bebida fermentada de maguey.
- Frutas de temporada: Se colocan en los altares para refrescar a los espíritus. Algunas comunes son la mandarina, la caña, la guayaba y la jícama.