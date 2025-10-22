Esto se debe comer durante el Día de Muertos, según la IA

El próximo domingo 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, una fecha muy especial para la cultura mexicana y con diferentes ceremonias tradicionales. A las ofrendas que se les realizan a los familiares fallecidos, se suma la alimentación que los ciudadanos mantienen durante esta fecha, de acuerdo con lo analizado por la Inteligencia Artificial (IA).

Aunque la celebración del Día de Muertos forma parte de la esencia de México, a muchos ciudadanos se les presentan dudas en torno a quiénes no deben realizarles ofrendas, si es aconsejable comer luego los platillos ofrendados y hasta qué es lo que se debe comer durante los festejos.

La comida en el Día de Muertos

“Durante el Día de Muertos en México, la comida es un elemento central de la celebración, utilizada tanto en las ofrendas para honrar a los difuntos como para compartir con familiares y amigos”, remarca ChatGPT, IA elegida para saldar algunas dudas sobre esta fecha tan especial.

“Los platillos más comunes combinan elementos dulces y salados, y muchos tienen un profundo significado simbólico”, añade la descripción que la IA realiza en torno al Día de Muertos. En este punto, esta tecnología se ha encargado de analizare diferentes fuentes de información sobre estas tradiciones y ha precisado que es lo que se debe comer en este contexto.

¿Qué se debe comer durante el Día de Muertos?

Además de precisar que “la comida de la ofrenda, después de ser disfrutada por los espíritus, puede ser consumida por la familia, siguiendo la tradición de compartir y honrar a los seres queridos”, ChatGPT dio a conocer un listado de los alimentos que se deben consumir durante el Día de Muertos:

