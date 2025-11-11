¿Cómo puedes conectar tu celular a señales de Wifi sin contraseña? Esta es la guía paso a paso

Es imposible asegurar que situaciones adversas para las redes Wifi nunca se presentarán. En este caso, la posibilidad de entrar a tu red de internet doméstica sin necesidad de contraseña hoy día tiene soluciones bastante prácticas. No te angusties si no encuentras tu serie múltiple de letras, números y símbolos. Así puedes acceder al internet desde celulares Android e iOS.

¿Cómo acceder a tu red Wifi sin necesidad de contraseña?

Antes la manera eficiente de no complicarte con este tipo de situaciones era anotar tu contraseña en un papelito y guardarlo muy bien. Y es que en caso de que se perdiera, era todo un lío acceder a tu internet cuando tus dispositivos reseteaban el acceso. Ahora, hay opciones muy claras, aunque requieren de las últimas actualizaciones de los celulares en cuestión.

Android

En el caso de los teléfonos de Android tienen como primer requisito, que sea la versión 10 y de ahí es seguir los siguientes pasos:

Ir a CONFIGURACIÓN.

Seleccionar REDES E INTERNET o en su defecto CONEXIONES .

o en su defecto . Entrar a WIFI y seleccionas la red en cuestión.

Ya ahí, te pedirá el acceso vía huella digital o algún patrón de seguridad. Y como paso final, te dará el acceso a tu red con un código QR y la propia contraseña debajo de este código.

iOS

En el caso de los celulares de Apple la situación no cambia demasiado. El primer paso es tener disponible el dispositivo que ya había sido conectado a la red para posteriormente ejecutar los siguiente movimientos.

Accedes a CONFIGURACIÓN.

Después te diriges a WIFI y un paso más es acudir a CONTRASEÑA.

Con esto ya estará disponible la información, misma que pide un último requisito que es autenticar la identidad del dueño del teléfono con el típico Face ID, Touch ID o el código numérico del sistema. Y para una mejor ejecución de esta herramientas, es preferible tener actualizaciones recientes del sistema operativo.