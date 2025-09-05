Así puedes saber si tu cuenta de WhatsApp está abierta en otro dispositivo

WhatsApp se ha transformado en una de las aplicaciones de mensajería más utilizada en el mundo. Con el correr del tiempo va sumando funciones para que el usuario pueda disfrutar más de la experiencia y por eso es que podemos tener la cuenta abierta en más de un dispositivo.

Desde Meta, te permiten poder tener tu cuenta abierta en 4 dispositivos por lo que a veces puede ser un beneficio si necesitas abrirla en tu computadora. Sin embargo, en un descuido puede que una persona aproveche la situación.

Ante esto es que tienes que comprobar si un dispositivo desconocido está vinculado a tu cuenta de WhatsApp. Este es un proceso sencillo y muy útil, ya que te permite asegurarte de que nadie más tenga acceso a tus conversaciones.

Si ves algo inusual puedes cerrar sesiones abiertas en otros equipos y mantener la privacidad de tus mensajes. Además es una forma de poder reforzar tu seguridad con ayuda de la verificación en dos pasos.

¿Cómo ver si tu cuenta de WhatsApp está vinculada a otro dispositivo?

Para verificar si tu cuenta está vinculada a otros dispositivos pues tienes que hacer el siguiente proceso:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp e ir a ‘Ajustes‘.

Seleccionar ‘Dispositivos vinculados‘.

Revisar los dispositivos vinculados, si desconoces uno seleccionar y pulsar ‘Cerrar sesión‘.

Ten en cuenta que no se puede usar un dispositivo vinculado (Windows, Mac, Web, iPad y dispositivos portátiles) como dispositivo principal de una cuenta. Para usar una tableta con Android como dispositivo principal, debes registrar tu cuenta desde ese dispositivo.

Día 41 de 365+8 del reto #Ciberconsejo



Bienvenido/a, a la semana de la privacidad y protección de cuentas. Hoy toca: Cómo proteger vuestra cuenta de #WhatsApp de forma práctica.



Abrimos whatsapp:



1⃣-Ajustes- Perfil: Tener cuidado que información ponéis, tanto en nombre como… pic.twitter.com/Ota0eSSGx1 — Óscar #BlueTeam (@oscarblue_team) September 2, 2025

Además desde WhatsApp manifiesta que no es necesario que tu teléfono permanezca en línea para usar la aplicación en dispositivos vinculados, pero si no usas el teléfono durante más de 14 días, se desconectarán los dispositivos vinculados.

¿Cuáles son los riesgos de dispositivo desconocido conectado?

Si no sigues estos pasos y no desvinculas un dispositivo desconocido, pues está en riesgo tu privacidad y seguridad. Esa persona podrá tener acceso a tus conversaciones, ver fotos y archivos, e incluso hacerse pasar por ti para enviar mensajes a tus contactos.

Además también pueden acceder a información sensible como lo son datos personales o bancarios que pueden ser usados para fraudes o estafas.