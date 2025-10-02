Esta es la solución para vencer al insomnio

En la actualidad, el estrés es uno de los principales protagonistas en la vida de muchas personas y sumado a este puede aparecer el insomnio. Es por eso que expertos en salud han dado a conocer cuál puede ser la solución para este trastorno que nos impide tener un descanso adecuado.

Desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos definen al insomnio como un trastorno del sueño común que se caracteriza por problemas para conciliar el sueño, quedarse dormido o los dos.

¿Cómo afecta el insomnio a las personas?

Un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) remarca que el insomnio puede ser agudo o crónico, es decir de larga duración, y las causas más frecuentes incluyen estrés en el trabajo, presiones familiares o un evento traumático.

Insomnio: ¿qué es realmente y cuáles son sus causas? Puede ser agudo o crónico y se manifiesta de tres maneras: 1️⃣ Dificultad para conciliar el sueño. 2️⃣ Dificultad para mantenerlo. 3️⃣ Despertarse demasiado temprano y no poder volver a dormir.

Sus expertos afirman que este trastorno afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres y puede causar somnolencia diurna y falta de energía. Además, el insomnio puede afectar la vida diaria porque puede hacer que la persona se sienta ansiosa, deprimida o irritable, entre otras consecuencias graves como sentir sueño mientras maneja.

¿Cómo solucionar el insomnio?

Lo ideal ante estos casos es consultar con un especialista de la salud para que pueda hallar las causas y ayudar con la solución. Es por eso que resulta interesante destacar un informe elaborado por el Instituto Mayo Clinic que recomienda adoptar hábitos que fomenten un mejor sueño.

Esto quiere decir que, según estos los expertos de esta institución, el insomnio puede solucionarse con los siguientes consejos:

