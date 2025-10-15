Conoce el motivo por el cual cada vez más mexicanos cuelgan discos en los balcones

Últimamente es muy común ver que en los balcones, terrazas y ventanas, hay colgados discos compactos que se conocen popularmente como CDs. Si bien al principio pueden parecer un elemento más de la decoración pues en realidad tiene un significado más profundo.

Lo importante acá es el reflejo del sol sobre la superficie plateada de los discos que genera destellos cuando se mueven con el viento. En cuanto a este efectocambiante e impredecible, actúa como un disuasivo para lasaves, que suelen evitar los lugares donde perciben luces intermitentes o movimientos repentinos.

De esta manera las aves preferirán mantenerse lejos de tu balcón y buscarán otro sitio para posarse.

¿Cuál es la función de los discos?

Como mencionamos anteriormente, los discos sirven para evitar que las aves se acerquen a balcones y fachadas, donde pueden dejar excrementos o restos de nido. Estas acumulaciones no solo generan suciedad, sino que pueden deteriorar la pintura, barandales o muros con el tiempo.

Puedes tenerlo en cuenta ya que algunas de esas deposiciones pueden contener microorganismos o bacterias que se dispersan al secarse, un motivo adicional para mantener las zonas exteriores libres de aves.

También es ideal debido a que no necesitas materiales costosos ni dispositivos especiales: basta con un hilo resistente -como tanza o nailon- y algunos discos en desuso.

Básicamente lo que debes hacer es ubicarlos donde reciban luz solar directa para que los reflejos sean visibles desde distintos ángulos.

Nunca viste CDs colgado en lls balcones o en los techos? pic.twitter.com/2g7SM3Pu92 — Julio Diaz 🎃 (@juliodiaz) February 17, 2022

Alternativas y combinaciones

Si ves que la presencia de aves es constante pues acude también a otros recursos, como redes, pinchos o barreras plásticas. De ese modo se refuerza la prevención sin recurrir a productos químicos ni sistemas invasivos.

Hay quienes también aprovechan en jardines o huertos domésticos, ya que los reflejos pueden servir para mantener alejados a insectos o pequeños animales.