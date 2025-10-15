“Nunca discutíamos, solo nos amábamos todos los días": Mariana Ávila recuerda su relación con Fede Dorcaz tras su muerte

El jueves 09 de octubre, el cantante el cantante y modelo conocido como Fede Dorcaz fue asesinado en Periférico, una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, en lo que fue un triste hecho que a casi una semana ha mantenido conmocionado al país, pues varias versiones señalan que habría sido un ataque directo y otras más dicen que fue víctima de un intento de asalto.

Fede Dorcaz, además de dejar un legado dentro de su carrera musical, quien recientemente había sido declarado por la revista Rolling Stone como “La estrella latina que redefiniría mundialmente el pop latino” ha dejado un vacío dentro de sus seres queridos, en especial de Mariana Ávila, quien fuera su novia este último par de años.

¿Cuáles fueron las palabras de Mariana Ávila tras la muerte de Fede Dorcaz?

Tras este lamentable suceso, Mariana Ávila ha expresado en sus redes sociales su sentir de manera constante, y este miércoles compartió la siguiente reflexión:

“Amén mucho a sus parejas, no peleen por estupideces, disfrútense al máximo, dense todo el tiempo posible, planees citas. Yo me quedo que mi relación con fede era pura felicidad, nunca discutíamos, solo nos amábamos todos los días. Al final nada es más importante que estar juntos”.

Con esto, es evidente el hueco que Fede ha dejado tras su lamentable muerte, de la cuál aún no ha habido claridad.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Fede Dorcaz?

Hace unos días, las autoridades informaron sobre la apertura de una carpeta de investigación por el homicidio de Federico Ezequiel, quien habría sido atacado en repetidas veces por arma de fuego por individuos que viajaban en moto, según los datos oficiales.

De acuerdo con su publicista, días antes de su asesinato Fede habría sido testigo de un asalto y lo habría subido a sus redes sociales, contenido que presuntamente bajó en seguida de sus plataformas, lo que podría dar a nuevas versiones sobre los hechos.