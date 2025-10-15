Ni competir puede, pero sí hacernos reír! Doris comparte su frustración con un toque de humor

Dentro de Exatlón México, la emoción no solo se vive dentro de la competencia, sino también dentro de la vida digital, donde los atletas conectan con el público de una manera más cercana y dan a conocer aquellos momentos que no salen en televisión. Esta vez quien recibió los reflectores fue Doris del Moral, quien sin duda es una de las competidoras más queridas y fuertes de la competencia, y quien decidió transformar su frustración de tener que esperar para poder regresar a los circuitos de la novena temporada, en un momento único y lleno de humor.

Un meme que dice más que mil palabras

A través de redes, se compartió un corto reel a manera de meme, en que deja en claro que la tristeza no la va a vencer, pues con su característico humor, lleno de sarcasmo y simpatía, la atleta aprovecho la tendencia de su accidente para demostrar que sigue teniendo un lugar muy especial entre los fans.

La ausencia que se nota en la competencia

Desde hace unos días que ocurrió el terrible accidente de Doris durante uno de los circuitos, sus fans han notado la falta que hace su presencia dentro de la competencia, quien venía demostrando su garra y pasión por ser una competidora imparable, No obstante, su ausencia, no solo ha dejado un vacío en la competencia y en su equipo, sino que también dentro del ánimo de sus compañeros.

Hasta ahora no se ha confirmado cuándo será que Doris pueda volver a competir, pero por ahora lo que sí sabemos es que la seguiremos viendo con toda su pasión apoyando a sus compañeros en cada circuito.

Una atleta que brilla dentro y fuera del Exatlón

Más allá de su evidente desempeño deportivo, Doris ha sabido ganarse un espacio importante dentro de la comunidad, esto gracias en gran medida a su incomparable talento como deportista, pero también gracias a su autenticidad y sentido del humor.

Su reciente publicación no solo provocó risas, sino que también recordó a todos que, incluso fuera de la competencia, Doris sigue siendo parte del alma del Exatlón México.

