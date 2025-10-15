“El señor de los caballos”: Jawy reveló un talento oculto y sorprendió en La Granja VIP

Entre tantas sorpresas que han surgido en La Granja VIP, una inesperada revelación dejó a todos con la boca abierta. Jawy, conocido por su personalidad explosiva y su energía inagotable, mostró una faceta completamente distinta al convivir con uno de los animales más imponentes del lugar.

¿Cuál es el talento oculto que Jawy mostró en La Granja VIP?

Durante una jornada de trabajo, mientras cepillaba tranquilamente a uno de los caballos del rancho, Jawy dejó ver su habilidad natural para conectar con estos animales. Lo que parecía una simple rutina de limpieza, se convirtió en una escena conmovedora cuando el Tío Pepe se acercó a observar la complicidad entre el caballo y el joven aprendiz.

En medio de la charla, Jawy compartió que, aunque no tuvo una infancia cercana a la vida ecuestre, sus raíces familiares están profundamente ligadas a la tradición charra. Su padre y su abuelo fueron charros de La Villa, lo que despertó en él un interés particular por aprender a convivir con caballos, incluso si esa conexión había quedado dormida por años.

¿Qué dijo el Tío Pepe sobre la conexión de Jawy con los caballos?

El Tío Pepe, quien suele ser muy observador y cuidadoso con los animales de La Granja VIP, no tardó en notar que Jawy mostraba una forma de respeto que dejaba ver una conexión emocional con el caballo. Entre recomendaciones para cepillarlo adecuadamente y consejos de seguridad al caminar cerca del animal, ambos compartieron una charla íntima donde Jawy expresó su deseo de aprender más sobre el mundo ecuestre.

Lejos del show y las discusiones, Jawy mostró sensibilidad y apertura en un ambiente totalmente distinto al que lo había hecho famoso. Su disposición para cuidar al animal y el cariño con el que lo trataba hicieron que varios seguidores lo bautizaran como “el señor de los caballos”, para ganarse aún más el cariño del público.