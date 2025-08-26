Sigue estos consejos y podrás vivir 100 años

El envejecimiento forma parte inevitable de nuestra vida y es por eso que se requiere de buenos hábitos para que el paso de los años sea lo más positivo posible. Además, los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que, en todo el mundo, las personas viven más tiempo que antes.

“Todos los países del mundo están experimentando un incremento tanto de la cantidad como de la proporción de personas mayores en la población. Hoy la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años”, sentencia la OMS al respecto.

¿Se puede vivir 100 años?

En torno a lo señalado por la OMS, se estima que entre 2020 y 2050 el número de personas de 80 años o más se triplique, hasta alcanzar los 426 millones. Por lo tanto, se trata de un cambio que no deja de llamar la atención y que deja en claro que vivir 100 años es algo posible.

De todos modos, no solo se trata de un número sino que los expertos llaman a reflexionar sobre estos datos y la importancia de cuidar nuestra salud desde distintos puntos de abordaje. El objetivo es claro, vivir más años pero con bienestar.

¿Cómo llegar hasta los 100 años?

En torno al envejecimiento es mucha la bibliografía que aborda el tema y los profesionales que se han expresado al respecto. Y la mayoría de los expertos coinciden en que el cuerpo va experimentando cambios que son esperables, pero que siempre está en nuestras manos la posibilidad de promover un bienestar presente y futuro.

A continuación, si lo que buscas es llegar a los 100 años de edad con una buena calidad de vida, te compartimos los 8 consejos que deberías seguir:

