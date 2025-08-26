La frase viral que Yordi Rosado y Martha Higareda registraron con derechos de autor para que nadie más pudiera usarla

Si vives en México, usas redes sociales y estás al tanto de los memes de moda, es muy probable que en el último lustro hayas escuchado o dicho la frase “Yordi, no me lo vas a creer”. Estas palabras se volvieron increíblemente virales a partir de las pláticas que Yordi Rosado y Martha Higareda tienen en su podcast “De Todo Un Mucho”.

Hace un par de años, el éxito inesperado que la dupla tuvo con la famosa frase también venía con una oleada de críticas hacia la actriz mexicana, pues en redes sociales continuamente se ha cuestionado la veracidad de sus anécdotas. Sin embargo, aunque se convirtieron en un meme, Martha y Yordi lograron “facturar” con las críticas.

“No me lo vas a creer”: la frase viral de Yordi Rosado y Martha Higareda que tiene derechos de autor

Durante una entrevista para el podcast del creador de contenido Gusgri, Yordi Rosado contó que la frase “Yordi, no me lo vas a creer” está registrada y se tienen derechos de autor.

Esta decisión la tomaron después de que, a mediados de 2023, se viralizaran en redes sociales distintas conversaciones que Yordi y Martha Higareda habían tenido, principalmente en el podcast que comparten, “De Todo Un Mucho”. Los internautas dudaban de que, por ejemplo, rechazó hacer una película con Robert Pattinson, que Ryan Gosling la “salvó” de caerse en un restaurante o que su abuelito vio un alien muerto.

La frase “Yordi, no me lo vas a creer” comenzó a utilizarse en memes y coloquialmente en redes, a tal punto que incluso algunas marcas y empresas ya la empleaban. “Dijimos, ‘está padrísimo, pero pues entonces pónganse la del Puebla’”, cuenta Yordi sobre la decisión de registrar la frase.

Solamente a partir de los memes llegaron a firmar dos o tres campañas publicitarias con la frase, platicó Yordi. “Y seguimos teniendo un chorro de trabajo con base en eso”.

En la entrevista con Gusgri, Yordi Rosado defendió la veracidad de las historias de Martha Higareda. “Lleva 20 años viviendo en Hollywood y se casó con un productor de allá, todas sus parejas han sido productores o están metidos en el medio, entonces se roza todo el tiempo con esa gente”.

Aun así, confesó que los dos se divirtieron mucho con la ola de memes y chistes en redes sociales. Tanto así que “no querían que se acabaran”.