El día que Travis Kelce dijo que prefería a Katy Perry que a Taylor Swift
Casi una década antes de ser el prometido de Taylor Swift, Travis Kelce la mencionó en una entrevista y esto fue lo que dijo.
En opinión de muchísimas ‘swifties’, Travis Kelce ha sido la mejor pareja de Taylor Swift y desde hace tiempo se sospechaba que estos dos eran “Endgame”. Ha demostrado apoyarla en su carrera, la admira, ha tenido grandes gestos de amor en público y en cada una de sus apariciones juntos parece tratarla súper bien.
Sin embargo, hay una breve anécdota que, si bien no fue un impedimento para que esta historia de amor se consumara, tampoco pasó desapercibida. Nos referimos a la vez que Travis Kelce dijo preferir a Katy Perry sobre Taylor Swift.
El día que Travis Kelce dijo que se casaría con Katy Perry y solo besaría a Taylor Swift
Corría el año de 2016, cuando Travis Kelce comenzaba a ser un nombre conocido en el ámbito del futbol americano; también había demostrado rápidamente que tenía un gran carisma, lo cual le hacía destacar en entrevistas y generó el estreno del reality show de citas “Catching Kelce” (“Atrapando a Kelce”).
En una dinámica con Afterbuzz TV, lo pusieron a jugar “Kiss, Marry, Kill” (Besar, Casarte, Matar). En este juego debes elegir entre un trío de celebridades designadas a quién besarías, con quién te casarías y a quién eliminarías.
A Travis Kelce le pidieron elegir entre Taylor Swift, Ariana Grande y Katy Perry. Su respuesta dejó boquiabiertas a miles de ‘swifties’ cuando revivió este momento y se hizo viral, hace un par de años.
“No quiero ‘matar’ a ninguna de ellas”, dijo al principio el jugador de americano. “Ariana, lo siento, te amo, pero te vas. Luego Taylor Swift sería el beso. Y, ¿cuál era la última opción? ¿Katy Perry? Sí, me casaría con Katy Perry”.
Cuando inició la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce, mucho se habló sobre este momento viral. Sin embargo, la cantautora estadounidense hasta hizo una referencia a esa entrevista en una de sus canciones.
“¿Te casarás conmigo, me besarás o me matarás? Es solo un juego, pero de verdad. Apuesto por las tres cosas para nosotros dos”. Este es un verso de la canción “So High School”, del álbum “The Tortured Poets Department”.