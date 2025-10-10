Crédito Infonavit: Así puedes obtener más de 163 mil pesos si cumples con estos requisitos

Una de las razones por las cuales algunas personas solicitan préstamos elevados guardan relación con su hogar, más precisamente la remodelación de su casa. En ese sentido, el Crédito Infonavit funge como una opción verdaderamente llamativa si tu deseo es obtener dinero pronto.

El Crédito Infonavit ha revelado detalles respecto a lo que se necesita para obtener un préstamo de más de 163 mil pesos para remodelar el hogar. No obstante, para ello el o la interesada debe cumplir con una serie de requisitos, mismos que se mostrarán a continuación. ¿Estás listo?

¿Qué requisitos pide el Crédito Infonavit para solicitar un préstamo de más de 163 mil pesos?

Lo primero que debes saber es que este financiamiento se encuentra en el programa Mejoravit Solo para Ti, el cual se diseñó exclusivamente para los trabajadores afiliados que deseen recibir montos pre-aprobados. Este es, curiosamente, el primer requisito para el Crédito Infonavit.

¿Tienes reparaciones o mejoras pendientes en casa? 🛠️ Con el crédito Mejoravit solo para ti, el dinero llega completo a tu cuenta y sin intermediarios.



¡Recibe hasta 163 mil pesos! Tú eliges los materiales, contratas a quien quieras y mejoras tu hogar a tu manera.



Ingresa a Mi… pic.twitter.com/hCsAXQzpxQ — Infonavit (@Infonavit) October 8, 2025

Aunado a ello, también tienes que estar registrado ante una Afore y sumar los datos biométricos de forma actualizada. Es importante, además, no tener otro crédito vigente con el Infonavit al momento de solicitar este y, por último, debes autorizar una consulta en el Buró de Crédito para conocer tu historial.

¿Se puede mejorar cualquier propiedad con el Crédito Infonavit?

Es preciso saber que la propiedad en donde se realizarán las mejoras con el Crédito Infonavit tiene que estar registrada bajo el nombre de la persona que solicita el préstamo. De igual modo, luce fundamental saber que el crédito va desde los 10 mil 318 pesos hasta los 163 mil pesos mexicanos.

El Instituto y la @CONCANACO convocan a comercios a sumarse a #LaGranRemodelación.



Con esta iniciativa nuestros derechohabientes podrán acceder a promociones y descuentos para aplicarlos en el crédito de mejora de vivienda #MejoravitSoloParaTi y se beneficiará a las empresas al… pic.twitter.com/BxN8si4hVn — Infonavit (@Infonavit) October 9, 2025

Dentro de las mejoras que se pueden hacer a la propiedades aparece una actualización en la pintura, reparación de fugas de gas o agua, cambio de pisos, impermeabilización e instalaciones eléctricas, solo por sumar algunos ejemplos que le puedas dar a este dinero.