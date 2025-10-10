SEP anuncia 15 días sin clases: ¿por qué y a partir de cuándo?

Cada vez que comienza un nuevo ciclo escolar, lo que se pone en discusión son los días de descanso oficiales que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP). En esta oportunidad del periodo 2025-2026, habrá 15 días de descanso en el nivel básico.

¡Los académicos tuvieron una estupenda clase con Carlos Law! [VIDEO] ¡Los académicos recibieron una increible clase con uno de los compositores más importantes de México, Carlos Law!

De esta manera es que te vamos a contar cómo es el cronograma completo para que puedas tener un orden de lo que ocurrirá con las clases. Estos días sin clases ya están pautados en el calendario oficial.

¿Qué días la SEP suspenderá clases?

Hace un mes que comenzaron las actividades pertenecientes al ciclo 2025-2026 y los estudiantes ya han podido disfrutar de dos fechas descanso contempladas en el calendario SEP. Estos fueronel16 de septiembre(conmemoración del Día de la Independencia) y el26 de septiembre(primera sesión del Conejo Técnico Escolar).

El calendario de la SEP deja en claro que serán 185 días de clases efectivos en planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, también se contemplan importantes fechas correspondientes a los días de suspensión de actividades, siendo este el listado oficial:

Días feriados oficiales (6 días)



lunes 17 de noviembre de 2025: Revolución Mexicana

Revolución Mexicana lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución

lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez

viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo

Día del Trabajo martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla

viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro

Día del Maestro Sesiones del Consejo Técnico (7 días)

viernes 31 de octubre de 2025

viernes 28 de noviembre de 2025

viernes 30 de enero de 2026

viernes 27 de febrero de 2026

viernes 27 de marzo de 2026

viernes 29 de mayo de 2026

viernes 26 de junio de 2026

Fechas de descarga administrativa (2 días)

viernes 13 de marzo de 2026

viernes 3 de julio de 2026

X Este es el calendario oficial.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno 2025?

También se debe tener en cuenta que en el calendario se encuentra establecido el periodo vacacional con el que se contará este año. En la parte final del año, los estudiantes tendrán algunas semanas de descanso para poder compartir con sus seres queridos importantes momentos en las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Las vacaciones invierno 2025comenzarána partir del próximo lunes 22 de diciembre de 2025, contando con un descanso de hasta 3 semanas, programando el regreso a clases para el lunes 12 de enero de 2026.

