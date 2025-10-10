Cuando el festejo revienta la paz: reproches al Mono Osuna sacuden Exatlón México

Hoy en día Exatlón México se mantiene como el reality deportivo más importante del momento, pues es dentro de este que grandes atletas de alto rendimiento de diversas disciplinas, ponen a prueba no solo sus capacidades físicas, sino que la competencia logra llevarlos al límite psicológico en cada una de las competencias, aspectos que pueden incurrir de manera directa en el comportamiento de los atletas, tanto positiva como negativamente. Aspecto que ha sido señalado de manera reiterativa por los integrantes del Equipo Rojo a uno e incluso dos de sus miembros.

La tensión entre los atletas

Para nadie es un secreto que gran parte del éxito de Exatlón México, se debe a las intensas relaciones que pueden generar los atletas, que van desde el romance y el amor, hasta rivalidades que pueden poner en jaque a todos los miembros del equipo. Esta es la situación que ha generado crecientes fricciones entre los integrantes de ambos equipos, siendo El Equipo Rojo el que ha tenido que dejar en claro que ciertas acciones, comentarios y festejos pueden generar más tensión de la que muchos atletas pueden soportar.

Este es el caso del campeón Mono Osuna, quien ras una serie de celebraciones polémicas, ha recibido reproches dentro de su propio equipo, lo que lo ha orillado a reflexionado sobre su comportamiento, e incluso tuvo que pedir disculpas a su equipo, aunque afirmó que no siente culpa, pues sostiene que esas actitudes forman parte de su carácter competitivo.

Más que solo celebraciones.

Para nadie es un secreto que los atletas suelen festejar de ciertas maneras que se podrían percibir de manera directa, como ataques a sus contrincantes, incluso del mismo equipo, pues es de esta manera que se libera tensión personal y se puede generar rivalidad sana. No obstante, algunas de estas celebraciones o comentarios pueden generar problemas y molestias que incluso pueden desatar problemas físicos y mentales importantes.