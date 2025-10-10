Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, lo despidió con desgarrador mensaje

Después de la lamentable noticia del asesinato de Fede Dorcaz, su novia Mariana Ávila compartió una publicación muy desgarradora en donde habla sobre el momento tan complicado que está viviendo en estos momentos.

Fede Dorcaz, perdió la vida el día de ayer, 9 de octubre por la noche, cuando estaba circulando sobre la lateral del Periférico de la Ciudad de México. De acuerdo con las primeras versiones que han circulado en las plataformas digitales, se detalló que cuatro sujetos en motocicletas lo interceptaron mientras viajaba con una mujer y le dispararon con un arma de fuego, esto después de que supuestamente se resistió a un asalto.

Las imágenes que circulan en redes sociales, muestran la forma en que los responsables del asesinato del joven escapan del lugar de los hechos, además de muestra al modelo que tocaba el botón de auxilio, pero cuando ellos cuerpos médicos acudieron al lugar ya no se encontraba con vida.

¿Cómo se despidió de Fede Dorcaz su novia?

Por medio de la plataforma de X, su novia, Marina Ávila compartió un mensaje de despedida muy desgarrador, el cual se ha hecho tendencia durante las últimas horas.

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre

En la publicación varios seguidores de Fede Dorcaz dejaron un comentario sobre esta situación tan lamentable, donde mostraron su apoyo a la joven.

“Lamento tu pérdida, espero que puedas sobrellevar esto como la mujer fuerte que eres” y “Lamento mucho lo acontecido. Mi solidaridad con tu pesar. Descansa en paz Fede. Estoy indignado con la inseguridad y con lo acontecido”, solo por mencionar algunos.

Finalmente, se dio a conocer que las autoridades ya realizan las investigaciones pertinentes esperando dar con los responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

