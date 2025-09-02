Este es el color que eligen las personas inteligentes, según la psicología

La psicología del color ha llegado a revolucionar ciertos sectores como el marketing, el arte y el diseño de interiores. Pues los colores dicen mucho sobre la persona, los sentimientos e influyen en la percepción y emociones de los demás.

¡No permitirá que hablen de su mamá! Emiliano Aguilar retomó los supuestos mensajes de Christian Nodal y dejó clara su postura TV Azteca [VIDEO] Emiliano Aguilar aseguró que ya no hablará más de los Aguilar y de Christian Nodal y sentenció que no permitirá que hablen de su mamá. Así lo explicó en video.

De esta manera se han ido realizando distintos estudios con los cuáles se ha determinado el color que más eligen las personas con mayor coeficiente intelectual o con mejores herramientas emocionales.

¿Cuál es el color que eligen las personas inteligentes?

Según los estudios, el color más elegido por las personas inteligentes es el azul. A este tono se le atribuyencualidades como la inteligencia, seguridad y confianza. Debido a esto es que se puede ver muy presenteen los ambientes profesionales y sociales e incluso en personas que tienen mejores rangos educativos.

Cabe destacar que de acuerdo a lo manifestado por la Universidad de Valladolid , este color inspira lealtad y estabilidad, lo que lo convierte en un recurso clave en la vida cotidiana.

https://x.com/ElGabineteDeLas/status/1721631277554569234?t=eTguoxxuVJKogoXVNcO5Bw&s=09

También tenemos que mencionar que el azul se asocia a elementos naturales como el agua, el aire y el hielo, lo que genera sentimientos de paz, frescura y relajación.

¿Qué tonalidad del azul es el más elegido?

Otro dato a tener en cuenta es que no todos los tonos azules son iguales. El azul claro se relaciona con la salud y el alivio por eso lo utilizan mucho los hospitales y farmacias. Se recomienda también para dormitorios debido a que ayuda a conciliar el sueño.

Por otro lado nos encontramos con los colores azules más intensos que estimulan la concentración y la actividad mental, razón por la cual suelen emplearse en oficinas y escuelas.

Es decir que el color azul no solo es un color agradable a la vista, sino también una herramienta emocional y psicológica. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta de acuerdo a los objetivos.