Este es el color que eligen las personas inteligentes, según la psicología
Hay estudios que se basan en el la importancia de los colores y cómo impactan en los demás. Es por esto que hay uno que es el más elegido por las personas inteligentes.
La psicología del color ha llegado a revolucionar ciertos sectores como el marketing, el arte y el diseño de interiores. Pues los colores dicen mucho sobre la persona, los sentimientos e influyen en la percepción y emociones de los demás.
De esta manera se han ido realizando distintos estudios con los cuáles se ha determinado el color que más eligen las personas con mayor coeficiente intelectual o con mejores herramientas emocionales.
¿Cuál es el color que eligen las personas inteligentes?
Según los estudios, el color más elegido por las personas inteligentes es el azul. A este tono se le atribuyencualidades como la inteligencia, seguridad y confianza. Debido a esto es que se puede ver muy presenteen los ambientes profesionales y sociales e incluso en personas que tienen mejores rangos educativos.
Cabe destacar que de acuerdo a lo manifestado por la Universidad de Valladolid , este color inspira lealtad y estabilidad, lo que lo convierte en un recurso clave en la vida cotidiana.
También tenemos que mencionar que el azul se asocia a elementos naturales como el agua, el aire y el hielo, lo que genera sentimientos de paz, frescura y relajación.
¿Qué tonalidad del azul es el más elegido?
Otro dato a tener en cuenta es que no todos los tonos azules son iguales. El azul claro se relaciona con la salud y el alivio por eso lo utilizan mucho los hospitales y farmacias. Se recomienda también para dormitorios debido a que ayuda a conciliar el sueño.
Por otro lado nos encontramos con los colores azules más intensos que estimulan la concentración y la actividad mental, razón por la cual suelen emplearse en oficinas y escuelas.
Es decir que el color azul no solo es un color agradable a la vista, sino también una herramienta emocional y psicológica. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta de acuerdo a los objetivos.