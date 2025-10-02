Esta es la playa más bonita de Oaxaca, según la IA

Entre los destinos turísticos más elegidos se encuentran las playas y es que el contacto con la arena, los bellos paisajes que ofrecen las costas y las sensaciones que genera el mar son únicos. En Oaxaca hay distintas alternativas para los viajeros y es por eso que se ha recurrido a la Inteligencia Artificial (IA) para elegir cuál se destaca más por su belleza.

La IA es utilizada en la actualidad como una herramienta de ayuda a la hora de estudiar los destinos para hacer turismo. Esta nueva tecnología no solo permite analizar a toda velocidad una gran cantidad de datos, sino que también los compara y responde las preguntas concretas que el usuario le haga.

¿Cuál es la playa más bonita de Oaxaca?

En esta oportunidad, la IA utilizada fue ChatGPT, creada por OpenAI, y con el fin de conocer concretamente cuál es la playa más hermosa del estado de Oaxaca. Tras analizar diferentes bases de datos y comparar las reseñas de los turistas, esta tecnología destacó a Playa Carrizalillo, en Puerto Escondido.

Según precisó la IA, Playa Carrizalillo es considerada la más atractiva del estado debido a las repercusiones de los turistas en cuanto a su belleza natural, las diversas actividades que ofrece, el ambiente familiar que posee, la accesibilidad económica y la seguridad para quienes deciden nadar en sus aguas.

¿Qué destaca a Playa Carrizalillo?

Según ChatGPT, Playa Carrizalillo se destaca por el famoso acceso en forma de escalera que tiene 170 escalones. Además, esta playa de Oaxaca posee aguas cristalinas que permiten practicar snorkel sin preocupaciones.

Además, en Playa Carrizalillo se puede nadar y practicar surf gracias a las suaves olas de sus aguas, mientras que muchos viajeros pueden disfrutar de sus restaurantes, palapas y camastros. De todos modos, la Inteligencia Artificial advirtió que en las épocas de mayor concurrencia es aconsejable llegar temprano para poder asegurarse un buen lugar.