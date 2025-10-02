¿Cuáles son los síntomas del Síndrome de Tourette? La enfermedad que tiene Robbie Williams

Robbie Williams es un reconocido cantante británico que se ha posicionado fácilmente en el mundo de la música. Sin embargo, en un reciente podcast, el artista dio a conocer que padece el Síndrome de Tourette, trastorno que se destaca por presentar movimientos involuntarios que no son capaces de controlar.

Una noticia que sorprendió al público, ya que nadie esperaba esa relevante confesión sobre su estado de salud. Es así que entraremos en detalles sobre la enfermedad y sus síntomas, el cual ha afectado notablemente el estilo de vida del cantante en su vida y carrera.

¿Cuáles son los síntomas del Síndrome de Tourette?

El Tourette Association of America, explica que el Síndrome de Tourette, dentro de sus síntomas principales, se destaca la presencia de tics motores y fónicos que aparecen involuntariamente, los cuales son repetitivos y rápidos, involucrando varias partes del cuerpo.

En ciertos pacientes, dentro de los síntomas también se observan los tics verbales, donde además de tener los movimientos involuntarios, se acompañan de vocalizaciones, ya sean gruñidos, gritos, carraspeos o palabras obscenas.

En algunos casos, la enfermedad puede empeorar cuando se presentan situaciones de estrés, ansiedad, cansancio o emocional, además de que pueden cambiar con el paso del tiempo. Ante esas señales es importante acudir con un médico.

¿Qué pasó con Robbie Williams?

Como lo mencionamos anteriormente, Robbie Williams, explicó que el diagnóstico sobre el Síndrome de Tourette, fue algo reciente. Una noticia que marcó su vida, ya que afecta sus filas y las actuaciones que realiza en vivo.

El cantante, explica que la enfermedad no la proyecta o manifiesta externamente, en él se manifiestan en pensamientos intrusivos en su mente. Su participación en el podcast, se hace con la principal finalidad de hablar sobre la importancia de la salud mental. Además, de Robbie Williams, se han observado que muchos los artistas que los padecen, sin embargo, a cada uno de ellos lleva una vida normal a lo largo de su carrera.