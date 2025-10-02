¡Enfocado! Así se “entrena” Kike Mayagoitia para La Granja VIP con su esposa

Kike Mayagoitia, la octava celebridad que se unió al reto extremo de La Granja VIP , compartió un divertido video para presumirle a sus fans cómo su esposa, Cynthia de la Vega, lo prepara para obedecer todos los retos y trabajos duros que le impongan a lo largo de 10 semanas: ¡el humor y hasta Forrest Gump se unieron en este divertido trend viral!

¿Cómo se “entrena” Kike Mayagoitia para La Granja VIP con su esposa Cynthia de la Vega?

Desde que Kike Mayagoitia hizo su entrada triunfal al set de Venga la Alegría para destaparse como uno de los granjeros oficiales , el furor explotó en las redes sociales ya que el conductor es una de las figuras más carismáticas de TV Azteca y cuenta con una gran popularidad en las plataformas digitales.

El entrenamiento físico no será un problema para Kike Mayagoitia gracias a la experiencia que tuvo cuando compitió en Mister World y Musclemania , ¿pero qué tal le va al momento de trabajar la fuerza mental?

Hace apenas unas horas, Kike publicó un divertido video en el que además de reavivar el cacareo por su entrada a La Granja VIP también mostró la excelente relación que tiene con su esposa Cynthia de la Vega: ¡ambos unieron su talento y humor para actuar con un audio de la película Forrest Gump! “Agárrense que ya empezó mi entrenamiento para @lagranjavipmx”, escribió Mayagoitia para acompañar el post.

"¡GUMP! ¿Cuál es tu único propósito en el Ejército?”, “Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento”, se escucha en el video de Kike que de inmediato superó los 900 Me Gusta y se llenó de toda clase de reacciones en la caja de comentarios como las siguientes:

“Venga Kike, vas bien entrenado por la mejor”

“O sea que la vida diaria en casa te ha preparado muy bien para La Granja”

“Jajaja con ese entrenamiento seguro estarás más que preparado”

"¡Kike tiene a la mejor coach!”

“Kike ya está en modo granjero, es el único que veo que ya empezó el juego”

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con la participación de Kike Mayagoitia y otras 15 celebridades dispuestas a trabajar y mancharse de estiércol arrancará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con transmisiones 24/7 en Disney+ y las siguientes actividades planeadas para cada día: